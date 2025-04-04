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開眼 文化特別版

政府逾百吉祥物 問君能認幾多隻

【明報專訊】近日社交媒體Threads上有網民自製「政府吉祥物tier list」，提子、清潔龍阿德、大嘥鬼一一入列。在約20隻吉祥物的列表下，其他網民在留言區留下逾百則回應，紛紛列出自己的心水吉祥物，為未上榜或認為被低估者打抱不平——B仔、友建樹、機智啤啤……細心一想，到底政府現在有多少隻吉祥物？適逢4月4日兒童節，《開眼》小隊忽發奇想，一於來一個「政府吉祥物大曬冷」，力盡所能將所有官方認可的吉祥物按部門一一列出。雖幾經努力還是無法找到所有吉祥物的高清圖像，但將找得到的吉祥物密鋪平面，一行、兩行、三行……竟仍快要溢出整個版面。如果要由左至右、上至下逐個讀出它們名字，不知讀者又能認出多少個？

說起吉祥物，常常笑稱日本為「鄉下」的香港人大概對熊本熊、船梨精等耳熟能詳。但讀者又是否知道，原來香港也有數隻「地區限定」的吉祥物？《開眼》小隊在此與讀者玩一個小遊戲，在附圖列出了6隻香港不同地區／警區的吉祥物，看看大家能否以金睛火眼把它們找出來？（答案見文尾）

至於現存的政府吉祥物總數有多少？它們又自何而來、為何而生？前些年老是常出現的藍色人形角色「任何仁」為何未出現於附圖？端看另文，記者透過實地觀察、翻查官方文件、去信政府各部門查詢，逐步與讀者揭開「吉祥物與它們的產地」之神秘面紗。

■答案：

（1） 第6行右一：黃大仙區吉祥物「獅子仔」

（2）第7行左二：東區吉祥物「東東」

（3）第7行左三：深水埗區吉祥物「深DUCK」

（4）第9行左六：沙田警區吉祥物「沙田友」

（5）（6）第9行右六及右五：東區警區「防騙盾行動」吉祥物「防騙關羽」及「滅罪孔明」

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕政府 吉祥物 開眼

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