【明報專訊】芬蘭浴前後，浴客除了會喝啤酒外，也會點一種混合gin酒與葡萄柚梳打的Long Drink，是始於1952年赫爾辛基奧運的特飲。芬蘭優質水質是釀酒業重要助攻元素，2016年Mikko Spoof和Kimmo Koivikko創立的Arctic Blue Gin是當中代表，曾榮獲World-Spirits Award最佳氈酒和最佳烈酒。他們將會在今年底，於市中心地段Lasipalatsi廣場的活化建築項目Kulttuurikasarmi（前身為軍營Turku Barracks）開設Arctic Blue Showroom Distillery（上圖），駐場釀酒師Zelda Jutila（下圖）為客人度身訂做氈酒，迷你釀酒室讓遊人能一睹氈酒釀造過程。