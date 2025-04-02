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桑拿特飲 清純氈酒

【明報專訊】芬蘭浴前後，浴客除了會喝啤酒外，也會點一種混合gin酒與葡萄柚梳打的Long Drink，是始於1952年赫爾辛基奧運的特飲。芬蘭優質水質是釀酒業重要助攻元素，2016年Mikko Spoof和Kimmo Koivikko創立的Arctic Blue Gin是當中代表，曾榮獲World-Spirits Award最佳氈酒和最佳烈酒。他們將會在今年底，於市中心地段Lasipalatsi廣場的活化建築項目Kulttuurikasarmi（前身為軍營Turku Barracks）開設Arctic Blue Showroom Distillery（上圖），駐場釀酒師Zelda Jutila（下圖）為客人度身訂做氈酒，迷你釀酒室讓遊人能一睹氈酒釀造過程。

Arctic Blue採用酒廠附近的植物如藍莓、雲杉針葉、松針葉釀酒，帶出有如森林的感覺，有別於Helsinki Distilling Company以柑桔果香為本的取向。Jutila表示，當地水質令芬蘭氈酒味道特別純淨，而品牌用上非冷凝過濾，保留藍莓和針葉的複雜香氣，調製出的Gin Tonic色調較藍；於氈酒加入藍莓本身便是一項技術挑戰，因為在釀製過程中，要萃取藍莓香氣本身極具難度。主釀酒師Asko Ryynänen不單要到德國取經研發如何保留藍莓香氣，亦試過約400多個配方，才製成Arctic Blue Gin。●

網址：Arctic Blue Gin https://arcticbluebeverages.com

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

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