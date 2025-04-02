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TRAVEL：冷水熱木 放鬆身心 暢遊桑拿首都赫爾辛基 享正宗芬蘭浴

【明報專訊】天氣乍暖還寒，焗桑拿該是一大樂事。桑拿本身來自芬蘭語sauna，在桑拿一名盛行之前，大都叫作芬蘭浴。這種冷熱交替的洗浴方式在2020年12月被UNESCO列入非物質文化遺產，讓這個一度連在芬蘭都沉寂下來的文化再度回歸。香港人對芬蘭浴一詞亦好不熟悉，特別是不少本地桑拿都以正宗芬蘭浴自居。但真正的芬蘭浴又是怎麼一回事？今次到芬蘭首都赫爾辛基，於這個全球首屈一指的桑拿首都內，享受正宗芬蘭浴。

芬蘭總人口約550萬，但保守估計全國便有約350萬個或大或小、或公或私的芬蘭浴室和浴場，而單在首都赫爾辛基內便有約60個公眾芬蘭浴場。但因為國家富庶，不少住宅均設有私人或樓宇共享芬蘭浴室，加上私隱文化冒起，令公眾浴場沉寂下來。唯近年wellness文化當道，加上非物質文化遺產標籤效應和疫後社交文化，讓桑拿再度興起，並一如日本的澡堂文化，成為重要社交場合，超越了原本的保健目的。

桑拿最重要的元素，是木與水，亦是正宗芬蘭浴的重要基礎。全球各地都有芬蘭浴場，坊間對芬蘭浴的印象，大都是芬蘭浴室內的木建材，但更準確來說，木材不止是芬蘭浴空間的陳設，更重要是如何起爐烘熱浴間。因為科技和空間考慮，現時不少芬蘭浴室均採用電熱爐以達到乾效果。但最傳統的設計是煙熏浴室，即在使用前約8小時，直接在沒有煙囪的室內火爐以木柴生火燒熱爐上石頭讓空間升溫，再讓濃煙散走。這些傳統浴室的特點是空間因為濃煙而熏黑，窗較少甚或沒有窗戶，而空間加熱後毋須為熱爐添加柴木，便能保持高溫。這種煙熏浴室因為準備需時，即使在當地人眼中亦具「朝聖」地位。

另一種傳統設計是燃木浴室，即需於火爐燒柴來為空間加熱，能用上較大窗戶，在享受芬蘭浴時欣賞四周景色，但需為火爐添柴以保溫度。筆者於赫爾辛基試過煙熏、燃木和電熱芬蘭浴，三者各有不同享受，如在煙熏芬蘭浴身上可能會沾到煙灰，身上亦會略帶煙熏味，比較燒柴與電熱的體驗，前者的溫度感覺較高，浴室內的氣流感較強，侷促感較低，是值得一試的體驗。

另一個正宗芬蘭浴的重要基石是水。芬蘭作為一個群島國，不少城市均貼合海河湖泊，而不少小島上也設有芬蘭浴場，以港口聞名的赫爾辛基亦有不少位於海旁的芬蘭浴場。芬蘭浴本身並不止乾蒸的部分，而是利用一冷一熱原理為身心放鬆。身在亞熱帶的如香港人，大都會視芬蘭浴為冬日活動，但於芬蘭人而言，是一種四季皆宜的活動，如他們會在仲夏節（Midsummer festival）作芬蘭浴，先乾蒸後直接跳入海中或湖泊，帶來洗滌身心的體驗，他們的度假屋亦大都備有芬蘭浴室。

市中心港口必試浴場

赫爾辛基近年有不少活化港口的新規劃，港口芬蘭浴場是其中一點。位於市中心港口市集Kauppatori不遠的Allas Pool，由Huttunen-Lipasti Architects設計，原為短期設施，2016年開幕2023年關閉，但2022年在浮動泳池甲板增建3座小型芬蘭浴室後保留了下來，可見其吸引力。賣點除了有能欣賞海景（Panorama Sauna）和建於甲板（Floating sauna）等5個特色芬蘭浴室外，也備有大型恒溫泳池和海水泳池。雖然場內未有較傳統的燃木浴室，但能一站式游泳和桑拿，而位處市中心也佔盡地利。

另一個位於港口的芬蘭浴場，是在Hernesaari區的Löyly，由Avanto Architects設計，2016年開業。芬蘭語Löyly指將水灑於芬蘭浴爐上熱石的蒸氣。其特色是能一次過享受煙熏、燃木和電熱芬蘭浴，能對比各種體驗。位於港口的地利，也讓人能直接到海中降溫，浴間亦備有冷水倒頭淋身。場地具建築感，旅客以外也是當地人的首選。●

■旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境，毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.39港元

航班：4月份香港往返赫爾辛基，芬蘭航空票價約5973港元起（連稅及附加費）

網址：Allas Pool https://www.allaspool.fi

Löyly https://www.loylyhelsinki.fi

SkySauna Helsinki https://skywheel.fi

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕芬蘭 芬蘭浴 赫爾辛基

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