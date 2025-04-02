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WATCHOUT：巴黎直擊 最新力作RM 43-01 結合法拉利DNA 腕表散發跑車魅力

【明報專訊】在2019年後退出大型表展的Richard Mille，在大眾眼中感覺像是不太活躍。其實品牌一直密密耕耘鑽研製表技術，在2022年曾推出厚度只有1.75毫米、當時世上最薄的RM UP-01 Ferrari腕表，作為跟Ferrari合作的揭幕作品。事隔3年，品牌剛把巴黎Palais de Tokyo博物館化身成The Track Experience跑車實驗室和製表廠，更請來全球媒體一睹最新力作RM 43-01法拉利陀飛輪雙秒追針計時表的誕生！

Richard Mille與Ferrari在2021年開始建立合作伙伴關係，範圍涵蓋一級方程式賽車、世界耐力錦標賽（WEC）、GT賽車和電子競技。首個合作成果是2022年面世的RM UP-01 Ferrari，腕表設計驚為天人，尺寸超薄，厚度只有1.75毫米，機芯部分更只有1.18毫米，比一張光碟還要薄。腕表雖然夠薄，但始終更像是一枚纖薄概念表，感覺跟Ferrari的關係不太密切（事實上Richard Mille在跟Ferrari確定合作前已開始研發此表款），這次最新面世的RM 43-01法拉利陀飛輪雙秒追針計時表，則更能體驗到兩個品牌的合作和DNA。

由法拉利引擎到機芯設計

Richard Mille表殼技術總監Julien Boillat表示：「Ferrari團隊與我們的專家密切合作了兩年，共同完成這個新項目。當我們設計腕表時，我們想找到提高性能的新方法、進一步提高耐用度的新材料。」Ferrari首席設計官Flavio Manzoni形容兩者的合作除了因為相似的品牌價值觀，也基於引擎或部件與腕表用到的元素之間的相似，「任何具有技術用途的東西也可以是美麗的，我們喜歡的是功能美的概念」。

Ferrari最著名的自家引擎V12採用12個氣缸設計，在尋找腕表的靈感時，此結構也成為Richard Mille機芯技術總監Salvador Arbona和團隊的焦點，包括汽車缸體、曲軸、複雜的傳動系統、懸吊和排氣管的形式。在製作V12引擎時，會先將特製的鋁錠放入熔爐中以750℃高溫熔化；熔化而成的液體會用來製作汽缸體、曲軸箱、汽缸蓋和閥殼。他們並非鑄造一塊實心的鋁再鑽出引擎內的通道，而是將砂和樹脂芯放入壓鑄機中，待成形後再將其移除，以留下完美設計的通道。

製造跑車跟腕表一樣需要很高水準的手工藝，但也有一些自動化製作的部分，例如在Ferrari鑄造廠中，有一對名為「羅密歐」與「茱麗葉」的機械人，它們的工作是熔合引擎的氣門座。羅密歐會取出汽缸蓋，以壓縮空氣加熱；茱麗葉則會拿一個鋁環並將其浸入液態氮中，在-196℃下將其冷卻至40至60微米的寬度，然後由兩個機械人將兩部分連接在一起。製作引擎中的曲軸同樣複雜，先以氮化熱處理過程將氮原子壓入鋁中，形成硬化表面；引擎的閥門和閥座則採用手工加工。整個曲軸最多需要25天時間才能製成。引擎的最終組裝需要一名訓練有素的人員花6個多小時完成，在此過程中，所有部件將組裝在一起。

應用汽車行業CMF

Arbona形容，Richard Mille本身便是以汽車為基礎的腕表品牌，汽車引擎和鑄件的構造、凹槽等均是腕表的靈感所在。在研發RM 43-01腕表時，他的40人團隊將高性能的機芯重新徹底設計。「我們仔細研究了Ferrari使用的顏色、材料和布料（即汽車行業術語CMF）。我們對為機芯帶來3D效果的材料和表面處理感興趣，嘗試表面處理、加工和拋光等不同效果，我們使用最好的原裝材料，不計成本，耐用是我們的核心價值。有些材料對我們來說非常珍貴，例如鈦和Carbon TPT，我們便以此兩種材料製作新表表殼。美學實際上是最後才考慮，但我們必須確保設計合理，而且看起來美觀。」

「我們不想腕表過於複雜。智能設計的機芯，需附合裝配邏輯，以及就每個零件的全面理解，令它更為耐用和可靠。」跟賽車類似，他們利用先進電腦模擬來微調機芯和其鏤空的設計，注重剛硬度和靈活度之間的平衡，以及每個部件的整體性能。每個組件均經過精心鏤空，確保最大結構剛度同時減輕重量。RM 43-01的機芯極為複雜，由500多個零件組成，團隊總共製作了10個原型機芯作測試，對於僅限量150枚的腕表來說，比例頗高。Arbona解釋：「你可以在紙面上和透過演算法來推算效果，但有些情况只有在現實中才會顯現出來。」

腕表參考編號首現機芯

採用鈦金屬表殼的款式，搭配微噴砂5級鈦金屬表圈，表盤採用鈦金屬和PVD紅金打造，功能細節採用鮮紅色設計；另一款由Carbon TPT（品牌獨有高性能薄層碳纖維）製成的腕表，表盤採深灰色和黃色設計，兩款各限量75枚。機芯採用超鏤空5級鈦金屬底板，搭配由5級鈦金屬或Carbon TPT製成的橋板，具備強抗震和抗衝擊度，經測試可承受超過5000g的衝擊。「因為Carbon TPT表款的總重量比鈦金屬版本輕，在擺錘衝擊測試中會承受更大的加速度。此版本我們需增加其底板的剛性，故其鏤空程度比鈦金屬版略低。」

機芯外形呼應跑車零件

計時表的30分鐘計數器位於表盤中央，就像Ferrari 812 Superfast等汽車儀表板上的轉速表一樣。表盤上方中央的微小圓形穿孔的軸承結構，形狀則源自F154 V8發動機的離合器，該發動機為SF90 Stradale等現代超級跑車提供動力。背面機芯橋上的X形結構令人想起跑車曲軸箱上的擠壓格子，用於提供額外的強度和剛度，同時為機芯提供獨特外觀。新表也是品牌首次將腕表參考編號刻在機芯上，底板背面的「RM 43-01」字樣兩側均有星星，與Ferrari引擎缸體上的VIN標記呼應。後表圈上，歷史悠久的「大F」Ferrari標誌亦首次出現在Richard Mille腕表上。

腕表的雙秒追針機制由表側7時位置的啟動/停止按鈕、5時的雙秒追針啟動器以及10時的重置按鈕操作，30分鐘累計器位於9時鏤空小表盤上。表盤5時位置的陀飛輪頂部採用五徑葉片顯示秒數，呼應品牌的五尖花鍵螺絲外形。右上角的扭力指示器測量主發條的扭力輸出，以牛頓毫米（Nmm）為單位顯示，監測主發條張力，左上角的動力儲存指示器則顯示主發條中儲存的剩餘能量。但最後不能不提的，當然是品牌簽名式設計的功能指示器，以3時位置的指針顯示表冠現時的功應：W（上鏈）- N（空檔）- H（調校指針），Ferrari的躍馬logo則在7時位置顯現。●

查詢：Richard Mille 2918 9696

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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