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Happy PaMa 教得樂 第547期

Happy Pa Ma

仁濟隨筆：伴讀提升孩子理解力

【明報專訊】「全球學生閱讀能力進展研究」指出，家庭閱讀活動（包括閱讀圖書、說故事、玩文字遊戲等）、家長對閱讀的態度、家庭教育資源，這3項因素大大影響學生的閱讀能力。3至6歲的學前階段是很好的學習時機，讓兒童發展語文基礎及各項閱讀技能。學校方面，香港教育局幼稚園校本支援組近年致力推廣閱讀，從而促進幼兒全人發展。家庭方面，我們鼓勵家長建立良好的閱讀環境，多推動親子共讀。以下為一些伴讀技巧和閱讀活動，一方面能促進孩子的認知能力，例如顏色、大小、空間概念及物品關係等；另一方面可加強語言理解及表達能力，例如問句理解、句式結構及推理能力等。

◆伴讀技巧

視覺聽覺配合：說故事時指着相應的圖案內容，朗讀故事時也指着相應的文字，培養孩子同時使用視覺和聽覺來學習。

善用身體語言：朗讀故事時，配合自然的語速及停頓，並跟隨故事角色、情節改變聲調和面部表情，增加故事趣味。

活用口語／書面語：熟悉的語言會令孩子更專注及有興趣聆聽故事，因此對於幼兒而言，讀口語更合適。隨着孩子開始學習認字，便可以考慮用書面語朗讀故事，讓孩子熟悉一些高階句式及詞彙。

◆故事討論

六何法：說故事期間或之後，利用六何法（見附表）與孩子討論故事內容。如果孩子不理解疑問詞（例如：邊度），可以向孩子解釋該疑問詞的答案類型，並給予例子（邊度嘅意思係問咩地方，好似公園、學校咁，例如問「去邊度玩韆鞦啊」，就可以答「公園」）。如果孩子仍然未能作答，家長可以給予選項提示（「係稻草屋定磚頭屋啊？」）或視覺提示（用手指指着答案的圖片）。

情節猜測：說故事期間，利用圖文線索或重複的情節結構，引導孩子推理、猜測故事的後續發展。

代入想像：說故事期間，引導孩子想像自己面對故事角色的處境時，會怎樣應對或有什麼感受，提升孩子的心智解讀能力。

◆讀後活動

複述故事：討論故事後，可以請孩子複述故事一遍，以提升組織及表達能力。如果孩子忘記故事細節，家長可以給予適當提示來引導。

讀後畫圖：陪同孩子畫畫來重現故事內容，以加深故事內容的理解，亦可讓孩子發揮想像力，創作另一個結局。

家庭劇場：藉角色扮演與孩子演出故事，根據角色的語調和表情讀對白，配合肢體動作和家中可以準備的小道具，提升孩子表達能力。

提提家長，親子共讀不宜過分關注圖書的文字，或將閱讀當成語言訓練。輕鬆有趣的「悅讀」過程才能提升孩子對閱讀的興趣，建立良好的閱讀習慣。

文：黃穎琪（仁濟醫院嚴徐玉珊早期教育及訓練中心言語治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第547期]

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