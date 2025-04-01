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Happy PaMa 教得樂 第547期

Happy Pa Ma

教大GPS：從賦權來建立幸福感

【明報專訊】成年人的幸福感來自於我們能夠掌控自己的決定、看見自己有能力去創造。我們都希望有創作的空間，不希望事事受控制，小孩亦是一樣。年少時我們都對世界充滿好奇心，由不怕尷尬地每事問，到研究周遭一切的事物，探個究竟後為我們帶來的幸福感並非短暫，而是長期的記憶。

經濟合作暨發展組織（OECD）指出，我們的幸福感源自心理、生理、認知及社交4個方面，4方面都連繫着個人的成長歷程，關鍵在於小孩是否感到生活有意義，有正面的人際關係，以及個人解難能力。在這些關鍵中，創意及創新起着重要的關聯。幸福感可說是源自於個人的生活技能，而創意及創新的思維是成就個人生活技能的根基，讓我們在日常生活之中不論順境逆境，都能夠發揮所長，不論是個人成就還是與人相處，都可以從中肯定自己，找到成功感。

提供捷徑 令孩子失去解難能力

我們都會擔心小孩走錯路，於是在他們的成長上給了很多指引，這些指引無形間成為他們的捷徑，繼而使他們失去了應有的解難能力。當我們不用面對人生路上的障礙物，失去挑戰後，做一切事情都變得像是依照他人的指示和意願而做，而非出於自我意願。電子遊戲如此吸引，最大原因是難度層層遞進的關卡，我們要利用不同方法及策略來通關，當中需要的就是我們的創意及創新思維，一次又一次在困難中找出路。這一種能夠自己控制過程的能力，慢慢培養出生活的各種技能，也就是OECD指出的幸福感來源：對生活的滿意程度、從分享建立的人際關係、對自己能力的肯定。

給予孩子自主權利

那麼，我們如何讓小孩擁有創意及創新思維呢？關鍵就是賦權（empowerment）。賦權是指給予一個人自主的權利來做不同的事，包括自己的興趣，甚至有權作出一些本應不是他們身分可以做的決定。賦權予小孩即是讓他們能夠參與，有空間及機會表達自己的意見及想法，與他們一同面對困難，讓他們思考解決辦法，藉參與來肯定自己並在生命中找到意義。近年很流行的藝術和遊戲治療，也強調參加者從表達自己中釋放負面情緒及壓力，繼而認識自己及肯定自己的優點。

敢於前瞻規劃前路

創意及創新思維是認識自己的重要一步，從面對不同的處境來了解自己的不足，在解難之中建立自信繼而肯定自己。賦權則是受到重視及關心的重要一環，不會因凡事都已有安排而失去動力，卻是更主動、甚至是敢於前瞻規劃自己的前路，近一點的目標就是自主分配目前的優先次序，例如是功課與玩樂、如何使用零用錢等。

讓我們賦權予孩子，藉創意及創新思維來成就自己幸福的將來。

文：林浩瑋（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第547期]

相關字詞﹕香港教育大學 親子筆陣 名人KOL 林浩瑋 教大GPS

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