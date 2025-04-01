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副刊
Happy PaMa 教得樂 第547期

Happy Pa Ma

感創航道．「估估下」的精神：讓腦袋動起來！

【明報專訊】我們如何知道孩子的學習是否有效？學習者假如只停留於不求甚解的層面，沒有進入真實體驗，相信很快就會忘記。因此，如何體驗（experience）知識、經歷學習，相信是學習的一大課題。

近日上映的《看我今天怎麼說》，電影大概講述聾人社群的狀態及身分認同，例如打手語或用口語的張力，但電影目標觀眾並不限於聾人，常人觀看大抵也可理解聾人是怎樣的社群。我倒是有興趣討論電影籌備過程中，導演黃修平提及，開拍前演員需要學習手語，那個學習形式卻令他大吃一驚。「我沒有想過學手語，是一個聾人對着幾個健聽人就能開始教，是聾人老師不發一言去教。我最初以為可能會有個健聽人士當翻譯，原來沒有，連notes（筆記）都沒有。」後來，當黃修平真正經歷後，他發現「就是在一個完全寧靜的環境下，做幾個手勢，像在玩猜謎遊戲。猜猜下你估到第1、2個字的意思，然後就將它們組合成一個句子。你完全見證到一句手語的誕生，看得到這個語言背後的那套邏輯」。（明周文化，2025）

換言之，手語課堂有別於傳統單純倚靠教師講解——教師不斷解釋，學習者只需要被動接收。反之，手語課建立一種學習者自發探索的精神，從而需要學習者強烈的學習動機。

「無知」：可以嘗試的狀態

筆者想起法國學者Rancière, Jacques的著作《無知的教師》，當中提及一個案例，教師Jacotot只懂法語，但他的荷蘭學生只懂弗蘭芒語（Flemish），如何傳授他們法語？他便嘗試一種「普遍教學法」，透過一本雙語小說，當中包括法語與弗蘭芒語，然後促進學生們對照、閱讀、討論、翻譯，引導學生們自學，不作任何講解。這種教學法不着重學習者學得快慢或好壞，反而強調鼓勵學習者，讓他們想像自己也能學習，同時保持好奇心繼續探索。

參與式學習 接納trial and error

LBD其中一個核心理念是「參與」，強調學習者可運用不同策略參與課堂學習，這種參與是主動的，同時也扣連學習者的生活經驗，當中接納學習者的trial and error，並反覆檢討。例如學生認識情緒時，會製作「情緒瓶」，通過「情緒瓶」活動讓學生確切地表達所經歷的感覺。這種體驗後反思的學習充分體現學習者的意志，同時也容讓學習真正發生：不是單向被灌輸，而是親身去經歷和感受。

無論是《看》電影、Jacotot的故事或LBD的項目，都不把知識當是身外物，而是一種切身經歷，着重「估估下」的精神，不過分強調標準答案，或許這樣，知識可以更入腦或入心。

文：魏豪震JOHNNY（教育大同課程發展助理 ）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第547期]

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