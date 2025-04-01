增添父能量：爸爸如何與「躺平」子女同行？

筆者現正任教的青少年學生亦有相同現象。在關心學生的遲到或缺席情况、功課表現未如理想時，部分學生表現消極，甚至選擇「躺平」，寧可延遲一年才畢業，延遲一年才面對工作的身分。作為爸爸，如何在青少年子女成長路上扮演重要角色，幫助他們建立自我認同？以下是3點溫馨提示，讓爸爸們可以輕鬆實踐，與青少年子女一起成長。

子女自我價值受爸爸肯定

即使子女處於青少年階段，仍渴望與家人建立情感聯繫，只是未必像小時候般主動表達。青少年喜歡追求新鮮事物，爸爸可以透過創造共同體驗來拉近彼此距離，參與孩子感興趣的活動或挑戰，例如一起做運動、玩電子遊戲或學習新科技。過程中不僅能拉近距離，還能透過遊戲中的合作與挑戰，培養子女的團隊精神和解決問題的能力。這種共同經歷不僅能增強親子關係，亦能提升子女的自我價值感。

讓子女感受到潛能被爸爸看見

青少年正處於探索自我的階段，加上控制理性的腦部前額葉還未完全發展成熟，情緒波動有可能較大，他們需要來自爸爸的肯定來確立自己的價值感。爸爸可以嘗試多關注子女的努力過程，而非僅僅以結果來評價，並以具體的讚美表達對子女的支持。例如：當子女努力為比賽準備，即使最終未能獲獎，也可以說：「我看到你為了這個比賽花了很多時間練習，這樣的努力真的很值得肯定！」這樣的話語能讓子女感受到自己被看見，並激勵他們繼續探索自己的潛能。

子女知道爸爸會接納自己的不完美

青少年需要空間去探索自己的興趣和目標，但也需要爸爸提供適當的引導。爸爸可鼓勵子女嘗試新事物，幫助他們找到熱情所在，並在他們感到失落時給予支持與關愛。例如，如果子女對畫畫感興趣，即便他嘗試過後認為不適合自己，後來改變方向，也應表示支持，爸爸可以說：「爸爸欣賞你已經勇敢嘗試了，我會繼續陪伴你尋找自己的興趣！」這種正向的鼓勵能幫助子女接納自己的不完美，逐漸建立自信。

爸爸們，與青少年子女同行並不需要複雜的技巧，只需要多一點耐心、理解與陪伴，就可以幫助子女在成長路上找到自我認同感，成為更自信、更有韌力的人。讓我們一起努力，成為子女成長的強大後盾！

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第547期]