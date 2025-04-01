國際親子台：幸福能買到嗎？

把罐子當成花瓶 種出一個家

當你看到空罐子這結局時，你想到什麼呢？認為鴿子先生一直在行騙？反思幸福到底是什麼形態？還是如老鼠一樣，覺得「真好，我剛好想要一個空罐子」！最後一頁，牠把罐子當成花瓶，種上一棵讓家人乘涼的小樹，並在那裏種出他們的家。那個畫面，大概就是老鼠一家對「幸福」的最佳註腳吧。

《這裡，那裡》書中的兩名主角，也是用各自的方式來演繹幸福。丹是咖啡館老闆，他一生都在「這裡」，把店中遇到每個客人的故事，化為自己觀看世界各地的窗戶。每次別人跟他分享新奇有趣的故事，都像帶他去了一趟在地旅行。

阿奇是水手，一生跟船到不同地方漂泊。每一次泊岸時，他都在岸上遇到來自世界各地刺激有趣的人和事。在他眼中，他看過世界的不同角落，卻沒有真正的「家」，因為他每次都要出發去「那裡」。

彼此眼中的「這裡」 對方心中嚮往的「那裡」

對丹來說，幸福是在咖啡館平淡如常的小確幸。但同時，也是外面的繽紛世界。對阿奇而言，幸福是多姿多彩的旅行。但也是泊岸一刻，遇上給他溫暖如家人的感覺。丹與阿奇，彼此眼中的「這裡」，就是對方心目中嚮往的「那裡」。生活方式迥異的他倆，最後在餐桌上相遇。那一刻，他們覺得世界就在自己身邊，那就是幸福了。

誠然「幸福」二字，對每個人來說，定義都不太一樣，意大利繪本大師Davide Calì在《販賣幸福的鴿子先生》一書中，用一罐又一罐的幸福，挑戰大家對「幸福」的理解。《這裡，那裡》的丹與阿奇，在自己的「這裡」，看着對方的「那裡」，在各自選擇了的生活中，找到當下的美好。

想起今年初，在台北國際書展中跟另一名比利時繪本插畫家Maud Roegiers見面，她帶來的法語繪本《什麼是人生？》 （La vie, c'est quoi?） 中，也有對幸福的詮釋。「什麼是幸福？」「 是把握現在，不然就永遠沒有。」

這就是大家所說，「活在當下，捉緊所有」吧！

「空罐子」才是真正的幸福，因為它從來也應掌握在自己手裏的。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第547期]