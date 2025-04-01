A苗園圃：追星收穫？

不比較才能變得更美更帥

被問及外表美或帥的人，是否機會比較多時，演員Y回應：「不要糾結自己外表美不美，帥不帥……努力、認真、專注做一件事情才是最美最帥的！」引導觀眾把關注點放在適當位置上，超讚！在另一訪談又被問及如何看待比較心態，他認真地說：「別人比你差，你會沾沾自喜；別人比你好，你則悶悶不樂。只有自己日復一日的進步才是恆定。」在大製作電影開拍前，他需參與長達半年的封閉式訓練，每天經歷被淘汰的可能。非表演系出身的他，由零開始，營內學習表演、騎射、禮樂等課程，每一項都是體力與精神的極限磨練，在一般人看為笨的苦，很多人都認為沒有把握的路，他卻實行「日復一日的進步」去讓自己成為更有能力的人，去實現其演戲夢。

專注在自己要做的事上

我把演員Y以下說話送給在學業、興趣或人際關係上處於迷茫期的學生：「平時工作上﹙學業上﹚，肯定有我們擅長的，也有所缺失的。人生當中的每個選擇，不走到最後，我們都不知道終點寫的到底是此路不通，還是歡迎光臨……我們應該忘掉結果，專注當下。」當立定決心專注當下，下一步便是考慮如何做好件事，不輕言放棄。不妨持着演員Y「下足笨工夫，不成功不罷休」的精神，抱着他「只要肯學習沒有不可能的事情，怕的就是懶惰」的正念來做事。過程未必一帆風順，而是會遇上困難，對此他的經驗之談是：「反思，為何我今次做得差？該如何做去改進？反覆思考，找出方法論，只有這樣才能持續的穩定輸出。穩定輸出比神來之筆更重要！」學生試想：英語聆聽與會話跟不上怎算好？何不把平日刷視頻所看內容轉換成看英語影片？看中文視頻時嘗試用翻譯器把內容轉換成英文同步看？

演員Y曾參與短劇，飾演一名哈薩克族青年，他坦言要掌握一門陌生語言在鏡頭前流暢演繹是當時最困難的事，他用了自稱最笨的方法「死記硬背」，最後演活了游牧民族的魅力，大受好評。專注，找出努力方法，加幾分堅持，做到他所說的「持續的穩定輸出」，方能成長，迎來成功機會。

品德好讓成就更高

大製作從開鏡拍攝到正式上映共5年時光，其間遇上疫情，電影市道低落，演員Y曾迷惘人生；回頭再看，他肯定地說：「每一個優秀的人都有一段沉默的時光，付出了很多努力卻得不到結果。我們叫它做扎根，只要保持一顆扎根的心，才會有屬於自己的一片戈壁，成為一個優秀的人。」他多次公開鼓勵年輕人要成為有能力兼品德好的人：「有能力才會有更多的機會，才會做出更好的事情。然而，拼到最後，就是看這個人品德如何。如果品德不行，也不會有太大成就。」

偶像的正面言行可為年輕人樹立榜樣，不過要緊記：追星之先，必須有妥善時間管理。最後，我為能貼近年輕人追星感受的意外收穫感恩。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第547期]