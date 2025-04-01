明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第547期

Happy Pa Ma

A苗園圃：追星收穫？

【明報專訊】不少追星族說，當看見偶像努力向上，在台上發光發熱，自己都受激發要努力……以往我抱着懷疑態度去看待，直至最近因一部電影意外經歷追星，才對這表述有新體會。我這名媽媽級追星者，喜歡的是大製作中一名年輕演員Y，以下節錄了他在不同訪談中的說話，相信對學生及父母都有參考作用。

不比較才能變得更美更帥

被問及外表美或帥的人，是否機會比較多時，演員Y回應：「不要糾結自己外表美不美，帥不帥……努力、認真、專注做一件事情才是最美最帥的！」引導觀眾把關注點放在適當位置上，超讚！在另一訪談又被問及如何看待比較心態，他認真地說：「別人比你差，你會沾沾自喜；別人比你好，你則悶悶不樂。只有自己日復一日的進步才是恆定。」在大製作電影開拍前，他需參與長達半年的封閉式訓練，每天經歷被淘汰的可能。非表演系出身的他，由零開始，營內學習表演、騎射、禮樂等課程，每一項都是體力與精神的極限磨練，在一般人看為笨的苦，很多人都認為沒有把握的路，他卻實行「日復一日的進步」去讓自己成為更有能力的人，去實現其演戲夢。

專注在自己要做的事上

我把演員Y以下說話送給在學業、興趣或人際關係上處於迷茫期的學生：「平時工作上﹙學業上﹚，肯定有我們擅長的，也有所缺失的。人生當中的每個選擇，不走到最後，我們都不知道終點寫的到底是此路不通，還是歡迎光臨……我們應該忘掉結果，專注當下。」當立定決心專注當下，下一步便是考慮如何做好件事，不輕言放棄。不妨持着演員Y「下足笨工夫，不成功不罷休」的精神，抱着他「只要肯學習沒有不可能的事情，怕的就是懶惰」的正念來做事。過程未必一帆風順，而是會遇上困難，對此他的經驗之談是：「反思，為何我今次做得差？該如何做去改進？反覆思考，找出方法論，只有這樣才能持續的穩定輸出。穩定輸出比神來之筆更重要！」學生試想：英語聆聽與會話跟不上怎算好？何不把平日刷視頻所看內容轉換成看英語影片？看中文視頻時嘗試用翻譯器把內容轉換成英文同步看？

演員Y曾參與短劇，飾演一名哈薩克族青年，他坦言要掌握一門陌生語言在鏡頭前流暢演繹是當時最困難的事，他用了自稱最笨的方法「死記硬背」，最後演活了游牧民族的魅力，大受好評。專注，找出努力方法，加幾分堅持，做到他所說的「持續的穩定輸出」，方能成長，迎來成功機會。

品德好讓成就更高

大製作從開鏡拍攝到正式上映共5年時光，其間遇上疫情，電影市道低落，演員Y曾迷惘人生；回頭再看，他肯定地說：「每一個優秀的人都有一段沉默的時光，付出了很多努力卻得不到結果。我們叫它做扎根，只要保持一顆扎根的心，才會有屬於自己的一片戈壁，成為一個優秀的人。」他多次公開鼓勵年輕人要成為有能力兼品德好的人：「有能力才會有更多的機會，才會做出更好的事情。然而，拼到最後，就是看這個人品德如何。如果品德不行，也不會有太大成就。」

偶像的正面言行可為年輕人樹立榜樣，不過要緊記：追星之先，必須有妥善時間管理。最後，我為能貼近年輕人追星感受的意外收穫感恩。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第547期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 追星文化 追星 莊兒 A苗園圃

上 / 下一篇新聞