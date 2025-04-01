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副刊
Happy PaMa 教得樂 第547期

Happy Pa Ma

親子筆陣．民房四寶：可以為這個城市留下什麼？

【明報專訊】「你在這裏，我在這裏，這就是我們的世界。」—— 張愛玲《傾城之戀》

一座城市，之所以成為「家」，不止是因為街道、建築、山海的輪廓，而是因為這裏有熟悉的人，有陪伴我們成長的回憶，有我們習以為常的日常。然而，我城的變遷總是悄然無聲地發生，當我們走過熟悉的街道，往往未曾留意，某間老店的燈光已經不再亮起，某個曾經熱鬧的角落已經變得冷清。

全職爸爸畫下社區人與情

一個周末，獨自走到學校附近的保德街，在一間獨立書店裏看到一個以西營盤大街小巷作主題的畫展：「爸不得畫西營盤」。畫家Billy是一名全職爸爸，亦是我一名學生的家長，他筆下的都是我們熟悉的生活場景，在他的畫簿裏，學校門前的街道、麵包店內的孩子、街角佇立多年的老舖等，都被他細膩地記錄下來。這些畫，是在描繪社區、描繪生活，更是在存留當中的人、當中的情。

他坐在般咸道的街角寫生時，實在沒有想到，在他眼前的匯豐銀行在不久後的今天會變成「吉舖」，人去、樓空。他的畫作，成為了一段歷史的見證，這份偶然，使看畫的人多了一份感慨。我們城市一直在變，不單是建築、不單是店舖，更是曾於生活中出現的人。近年的移民潮，讓許多「我們」被分散，彼此的關係有着遙遠的距離。Billy曾經帶着畫簿走上太平山頂，畫下了眼下美麗的香港，作為送給當時即將移民海外的弟弟的禮物。這幅畫，彷彿是一封無字的家書，叮囑遠方的親人記着這個城市的美麗，記着這個家的美好。

我常問，留下來的人，可以為這個城市留下什麼？ Billy的畫展，或許在提供他的答案。作為全職爸爸，他原本生活只圍繞着接送女兒、買菜、處理家中大小事情，而他卻因着對這個城市、這個社區的一份情，把握夾縫中仍有的時間，提起畫簿，試圖留住那些值得珍惜的美好。他的筆觸溫柔、細緻，水彩的暈染讓畫面充滿陽光、充滿色彩。然而，這些畫作彷彿有着另一層意義，就是對時間流逝的凝視。他知道這些風景終會改變，但只要畫下來，它們就不會被遺忘。

那天在看Billy的畫，忽然有一種領悟：是的，我們無法阻止這個地方的變遷，但，我們可以選擇如何把它記住。當翻開畫冊，看到熟悉的街道、熟悉的店舖、熟悉的日常時，我們仍然可以對遠方的他與她說：「你曾經在這裏，我也曾經在這裏，這就是我們的家。」即使我們的世界已經不再一樣，但對於家的記憶，沒有人能奪去，仍然屬於我們。

■INFO

「爸不得畫西營盤」展覽

地址︰西環石塘嘴保德街27號地下「覺閣」

日期︰即日至4月7日

時間︰下午1:00至晚上8:00（逢周二休息）

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第547期]

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