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副刊
Happy PaMa 教得樂 第547期

Happy Pa Ma

尊重、溝通、界線、彈性 拆解青春期子女「難搞」行為

【明報專訊】當孩子年幼時，很多父母都會認真學習育兒方法，但當子女漸長，反而停下腳步。註冊社工文正康（Chris）也看到一個現象：「我常到校做家長工作坊，小學生家長一般都很踴躍支持，但到中學呢，人數卻少得很。」他指孩子在小學階段，父母多用指令方式，或直接教他們怎樣做，但當孩子到了高小或初中，他們尋求的不是方法，而是方向。「這階段孩子會渴望自主，相信自己能力及尋找自我認同，很多事情他們都清楚和了解，需要家長給他們一個方向，再讓他們自己完成。」

提供框架引導 讓子女自行完成

Chris贈予家長8字心法，就是「尊重、溝通、界線、彈性」。尊重孩子想法，大家以開放式對話溝通，談好合情合理的底線之後給他們空間。同時，要因應子女性格而微調。像他育有兩個分別15和11歲的兒子，長子有點完美主義，Chris指在引導他時，會提供一些框架，讓他照着步驟去做，這樣他便有安全感；小兒子則喜歡自創方法，給他框架的話反而招致反抗，所以要給他足夠自由空間。以下本刊設定了育有青春期子女家長很常面對的3個處境，看看Chris有什麼建議。

(1)：孩子過分沉迷網絡，父母想知道他們瀏覽什麼內容。

答：第一，不批判，用好奇心去了解。如小兒子曾有一道數學題不懂，問我後，我也不懂，最後他用一個內置AI的流動應用程式得到答案。於是我請他多講這程式，他輕輕取笑我，但又願意跟我分享。

第二，連結，而非控制。讓子女明白父母底線，例如想知道他們的手機密碼，但說明只作緊急時用，建立信任。此外，毋須把網絡妖魔化，盡量爭取機會學習，可從子女興趣入手，了解他們身邊發生的事情。

第三，以身作則。嘗試放下手機，製造互動空間，如乘車的10多分鐘，與子女談天。

第四，若子女已上網成癮，影響社交或學業，應找專業人士幫助。

(2)：喜歡駁嘴，包拗頸。

答：用三部曲：聽、等、問去應對。

「聽」是不要妄下判斷，讓他們先多講一點；「等」是給予他們空間處理情緒，學習表達；「問」是引導其思考。舉例，有次我半夜不舒服，凌晨2時到廚房喝水，卻看見大仔在煮消夜。我問他做什麼，翌日還要上學的。他說：「年輕人就係咁，你無眼睇嗎？」我說這對身體不好，他回應一句：「關你咩事啫？」做父母的聽到後當然很嬲，但我明白那時間和場合不適合繼續談，便叫他早點去睡，他就說：「得啦，知啦，好煩！」我明白年輕人情緒起伏很大，就只有等。到第二天他慰問我：「點呀你？」我就知道是合適時間，便告訴他我擔心他身體，希望他早點睡，他再沒反駁，而往後情况亦有改善。所以年輕人是會聽大人說話的，但要選擇在適合環境下溝通。

(3)：常常關上房門不知在做什麼。

答：他們想找一個獨立私人空間，而房門就是邊界象徵，恍如在門的另一邊，有一個他可以自主、自己控制的地方。家長應尊重其私人空間，但這也不代表完全不理他，要保持觀察，並建立「叩門文化」，找他時先敲門，也可有空時敲門問他正在做什麼、吃不吃東西等。

[Happy PaMa 教得樂 第547期]

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