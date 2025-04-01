青春期教育：《混沌少年時》的啟示 跟子女做朋友 化解青春期風暴

文︰沈雅詩、顏燕雯

致力推廣兒童及青少年精神健康的香港大學醫學院精神科學系榮譽臨牀副教授陳國齡，也盛讚《混沌少年時》拍得出色兼寫實，「這套劇，很刻劃到時下青少年，在成長過程中，跟父母、同儕、男男女女、網友之間的關係」。

青春期分3階段 至少橫跨8年

劇中13歲少年疑兇Jamie，在心理學家面前，多次提及自己醜樣、一無是處，但又渴望結交異性，這些都是處於青春期的青少年，很常見的心理特徵。陳國齡指出，在醫學上，青春期分為3個階段，第一階段是第二性徵的發育，一般始於高小，這個階段的孩子會很緊張自己的儀容；第二階段是叛逆期，女孩出現時間較早，大約10歲開始，男孩則在12歲左右，由於需要建立個人身分及自主能力，他們會抗拒父母的監管，亦想嘗試新鮮事，例如結交不同社交圈子，甚至嘗試濫藥或紋身等；第三個是成人階段，由高中至約19歲，年輕人會開始思考自己的將來、取態、性傾向等。

「但有些人是比較早熟，有些人是遲熟，我遇過一個男仔，在中學時期，沒什麼，很乖的，反而去到20多歲，入了大學才常跟父母爭執，質疑為什麼要他讀大學，質疑為什麼要他去教堂等。因此，其實每個人的發展步伐都有些少不同，但總的來說，青春期這3個階段，至少也橫跨8至9年。」

生理因素影響 情緒不穩易衝動

當昔日黏人的乖寶寶，變成一言九「頂」、藐嘴藐舌的少年人，不少父母都無所適從，既怒且憂，但原來某程度上，他們都是「身不由己」。陳國齡解釋，在青春期，荷爾蒙及大腦負責掌控情緒的杏仁核都激活得較厲害，令青少年很易出現情緒化反應，而且需要透過高度刺激獲得愉悅感、滿足感，「舉例，平日我們踏單車，可能已經覺得很刺激、很滿足；但青春期的孩子，可能需要踏着單車飛越障礙，才有我們所感受到的興奮、開心感覺」。

然而，由於大腦負責掌控理性分析、管理情緒的前額葉發展比較晚，要到20多歲至30歲才成熟，這就解釋到，為何青春期的少男少女，好像常常理智斷線，「這些生理因素，涵蓋了整個青春期，令青少年很多時都不知自己的情緒怎麼走，想理性也理性不到，只會衝動做事」。

有「高危傾向」 或較難過渡青春期

青春期又是否一定會掀起擎天風浪呢？陳國齡說，不一定，「有些人只是少許反叛，沒太大問題。所以要取決於環境，如果孩子適應到、自主到，父母願意聆聽他們說話，又懂得適時放手，而年輕人自身亦沒有什麼高危傾向的話，就較容易過渡」。

所謂高危傾向，她透露，主要是來自家庭、自身和環境。雖然在劇中，少年疑兇是生於一個完整及充滿愛的家庭，但一般來說，暴風少年都是出於比較複雜的家庭，「可能是父母離異，甚至有虐兒事件，導致青少年對家庭沒有歸屬感，也沒有成人監管他」。在自身方面，陳國齡稱，若年輕人社交能力較弱，缺乏朋輩支援，又或他本身是SEN（有特殊教育需要），例如有自閉症譜系障礙（ASD）傾向，因不懂看「眉頭眼額」而出現的「奇怪」行為，在青春期會特別顯眼。此外，有過度活躍或情緒問題，都同樣是高危傾向。

被欺凌或自覺無用 或激進報復

至於環境因素，尤其是青少年的學習環境，對他們的成長有很大影響。「學校是否關愛？有否提供支援？對欺凌零容忍嗎？這些都重要。學校是青少年第二個家，假如教師、社工能夠和他們建立關係，其實是可以彌補年輕人一些高危傾向。」

劇中主角的校園生活顯然不愉快，朋輩關係複雜，甚至遭到網絡欺凌。陳國齡慨嘆，在現實世界，情况都一樣，「年輕人的朋輩圈子，很多時真的很複雜，而社交媒體，也實在太多陷阱」。她處理過一個少女病人，遭遇與劇中被殺女生Katie有點相似，「女仔在16歲後，和男朋友發生性關係，但可能男仔太興奮，竟在社交媒體炫耀，結果一傳十、十傳百，男仔的朋友都譏笑女仔是蕩婦，更紛紛要求跟她性交，弄得女仔最終患上抑鬱症」。

陳國齡指出，當青少年承受巨大壓力，甚或被欺凌時，會投射出內顯性或外顯性的行為。「內顯性的，是覺得自己不夠好、無用，不開心，痛哭，產生抑鬱情緒等；外顯性的，往往會變得激進，例如反過來欺凌對方、報復等，正如Jamie一樣。」

保持良好關係≠放縱

那育有青春期子女的家長，又如何招架？她不諱言是困難的，唯有跟他們做朋友，「既要和他們保持適當的距離，但當他們經常關上房門時，又要扮和他們關係好，久不久逗他們傾談一下，這個都幾考父母的功力」。她又提醒，與年輕人說話，切忌讓他們覺得被審問、被批判，「例如爸爸媽媽想知道子女有否拍拖，可嘗試拉扯到這些話題，但不能夠問得太白，當然，更加不應管束他們拍拖，只能輕鬆告知︰若有對象，可以告訴爸爸媽媽，我們也想認識對方」。

不過，陳國齡強調，與青春期子女保持良好關係，不代表放縱，不責罵亦不等於不告之後果，「尤其是『踩界』的事，都要告訴他們，『這件事你最好不要這樣做』，因為會有後果的」。

即或未能跟青少年子女建立「友誼」，她亦寄語各位父母，別跟他們的關係弄得太僵，也要讓子女知道，父母是他們的安全網，發生任何事都要回家從長計議，「我常跟家長說，就算子女平日不肯跟你傾，也不打緊，只要你跟他關係不是太差，萬一他真的出事，都會回來找你的，這時你就可以提供意見，給予幫忙，這個才是最重要」。

[Happy PaMa 教得樂 第547期]