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單車仔「珠峰挑戰」兩次 亞公角山路來回踩72次

【明報專訊】除了Kent，單車運動員陳政鋒（Michael）亦曾在2022年及2023年末先後兩次珠峰挑戰，而最戲劇性的竟是他首次挑戰成功完成，而第二次卻是半途退出。現年24歲的Michael，4歲已開始接觸田徑運動，專項是400米短跑，中學時期不但在學界比賽取得佳績，更曾代表香港出戰亞洲賽事，為港奪得兩面銅牌。2019年完成DSE後開始接觸單車，並於2022年初認真投入訓練，沒想到同年11月便在一場單車高手雲集的香園圍公路單車賽中奪冠。這次比賽讓他信心大增，同時希望來一場瘋狂的挑戰，為2022年畫上圓滿句號。

長時間重複同一動作 心理煎熬

「珠峰挑戰可說是『單車仔』一生人都想完成一次的挑戰，而在路線方面，我選擇了在沙田亞公角山路上來回。」問他為何不選最能代表香港的大帽山？「其實這兩條路線各有難度，大帽山的高度及傾斜度雖然較大，但來回次數較少；相反亞公角山路每一次來回只能累積百多米升幅，因此要踩足72次才到數，試想像踩了7次來回，原來僅完成了十分之一，心理上可能會悶到想放棄。」他預計要持續踩10多小時才能完成，考慮到精神及體力會愈來愈差，於是他將72次來回分成4組，每組需完成的來回次數會漸次減少，讓每組來回都能在2至3小時內完成。他認為在挑戰中，最難的不是體力上的疲憊，而是長時間重複同一動作的心理煎熬。

運動員出身的Michael，為了這次挑戰做了非常充分的計劃及準備，包括調整體重和飲食。雖然他本身已是一個較輕的單車手，但為了能在上斜時更省力，他花了3星期多減2公斤體重，以及將單車調整至最輕及最能破風的設定。

第58次上山 身體「好像熄了機」

第一次挑戰時，他花了約6小時完成頭2組（20次及18次）來回，感到身體狀况正常，沒有太疲倦的感覺，而且腸胃沒有不適，他估計應可按照計劃順利完成。「不過因為自己只試過連續踩6個鐘單車，所以我明白將開始進入未知的領域，有可能會出現變故。」結果最艱難的時刻真的出現在第58次上山途中，Michael形容身體「好像熄了機」一樣，全身無力，甚至有反胃感覺。「我可能覺得悶而吃少了食物，當時很果斷地決定暫時休息，勉強扒了一盒叉燒飯便睡了10多分鐘」，還好之後情况稍稍好轉，最終完成了挑戰。他覺得首次挑戰成功的最大功臣是朋友。「有很多朋友來陪我踩，甚至有一個小朋友也累計踩了3000米高度。有人聊天、分散注意力，這非常重要。」另一個原因是他這次挑戰亦找到鎮洋兄弟單車公司贊助，每踩滿1米高度，他們便捐出10元給幫助山區人士解決食水問題的慈善團體「點滴是生命」，「如果最後出來的款項不是88,480元，我會覺得很沒臉，相信（這）都是逼自己繼續踩下去的原因」。

後悔第二次選擇放棄

然而，挑戰並未就此結束。2023年底，他得悉有兩個單車友想以相同路線嘗試珠峰挑戰，他便決定加入，一起落場，目標是超越上一次的時間。不過，這次結果不似預期，天氣寒冷加上下雨，打亂了他的飲食計劃，兼導致腸胃不適，令他非常難耐。「踩到下午4點，覺得自己無法超越上次表現，就乾脆決定放棄。」當他看見兩個朋友最終堅持完成挑戰，心裏便開始後悔，「放棄未必是正確選擇，或者堅持完成便有可能在過程中認識到新的自己」？他認為這次失敗仍未足以讓自己變得更堅定，或許要經歷更多挑戰，才能真正成長。●

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