明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

來回紫羅蘭山、孖崗山8次 在港征珠峰自虐挑戰8848

【明報專訊】紀錄片《香港四徑大步走》令「香港四徑超級挑戰」（HK4TUC）這項非人挑戰深入民心，要一次過連走香港4條主要山徑，再加上創辦人Andre Blumberg訂下的嚴苛規則，讓人想起都覺得瘋狂。但瘋狂挑戰怎會只此一家？一個由外國單車愛好者發起的挑戰，同樣被本地單車友及山友列為自虐挑戰之最，只要明白「8848」這組神秘數字的含意，就會明白箇中瘋狂之處。

受高海拔環境及惡劣天氣等條件限制，要攀上全球第一峰、海拔達8848米的珠穆朗瑪峰，只能趕在每年5月天氣條件較穩定的「空窗期」起行。然而，攀登珠峰體能要求極高，所需費用亦不菲，並不是任何人都有能力挑戰。大約10年前，有外國單車愛好者Andy van Bergen發起一個名為Everest Challenge的自我挑戰（詳見「知多啲」）。參加者可以選擇用單車、跑步或滑雪等形式，在同一座山、同一上落路線及同一次連續運動中，累積攀登高度達8848米，便算達標。

總距離近80公里 走25小時

雖然這項挑戰未有限定必須在高海拔地區進行，似乎難與攀登珠峰相比，不過只要以全港最高的大帽山（957米）為例，要累積8848米高度，便要連續由山腳登頂9次有多！辛苦的不僅是攀登高度，還要捱得過「來回地獄又折返」的折磨，中途放棄的大有人在，難度絕對屬瘋狂級。在香港，原來也有人完成這項挑戰，跑步教練Kent是其中一人。

今年33歲的Kent，曾在2020年5月成功完成「珠峰挑戰」。他當年選擇來回港島的紫羅蘭山、孖崗山8次（總距離接近80公里），最終用雙腳走了約25小時跨越這個「仿珠峰」高度。「珠峰挑戰」剛開始舉辦時，Kent並不知道有這項挑戰，後來看到香港一個越野賽事搞手Jeremy Ritcey在疫情初期，發起在大嶼山的大東山及鳳凰山來回共累積8848米高度的挑戰，雖然Kent未能抽空參加，但在腦海中記下了這件瘋狂的事。疫情肆虐，限聚令下Kent無法開跑班，靜極思動的他突然想挑戰自己，又想透過活動為慈善機構籌款，腦海便蹦出這個挑戰。「雖然決定挑戰的那兩天在5月份，天氣比較熱，但我當時未有想太多，見有朋友答應前來支援，便立即開始着手安排。」

感恩支持者陪行鼓勵

在此之前，Kent曾參與最長距離賽事為2019年的富士五湖超級馬拉松，是一項長達120公里的路跑賽事，但賽道幾乎都是平地及馬路，與珠峰挑戰的性質完全不同。由於他當時參加珠峰挑戰的目標只求完成，沒對自己設定時限，所以並未覺得緊張。Kent說由於這僅僅是一項自我挑戰，最壞結果只是中途放棄而已。而他選擇來回紫羅蘭山及孖崗山這條路線時，其中一個原因便是考慮到每程距離只約5公里，中間還有撤退位置，即使真的要放棄，也不會被困山上，甚至要花上很多時間才能離開，「而且找朋友來支援或補給都算方便，當時就有些好朋友及學生突然現身，為我打氣」。

準備期間， Kent曾擔心因傷患問題而無法完成，「這段路樓梯特別多，因為我的膝蓋曾受傷，雖然已經復元，但都擔心期間會出現狀况」。而在紀錄片《香港四徑大步走》中受訪參加者提及出現的幻覺，亦是另一個可能令他放棄的原因。Kent說：「玩開超長途的人都試過因為眼瞓出現幻覺。我曾陪朋友走完樂施毅行者全程，行了40多小時，經歷第二晚通宵時最痛苦，幾乎一坐低就可以睡着，試過在山上見到樹以為是人，樹根以為是蛇。」

幸好以上擔憂，全程挑戰均沒有出現，不過始終這是個難度甚高的自我挑戰，中途難免體力透支。「印象中，在第7次回程期間，在孖崗山雙腳突然完全無力，好像連行幾級樓梯也做不到，當刻曾懷疑自己能否完成挑戰。」他只好坐下來休息，腦海中湧出很多放棄的理由，「感恩當時有支持者陪行，在我陷入低潮時一直給予鼓勵。如果身旁沒有人，大概會選擇放棄」。

完成挑戰 意志更強大

說到放棄，Kent笑言曾經歷「剪帶潮」（即在賽事途中退賽）。他說約10年前剛開始參加越野跑時，因體能有限，又沒有經驗，「只要在賽事中跑到很累，就會毫不猶豫剪帶」。後來累積了不少經驗後，明白到身體狀况在休息一會後便有機會復元，加上輕易放棄後總會後悔莫及，「不知不覺便學懂了，只要停下來給自己一些時間調整心情，惡劣狀况便會過去；從此再沒試過退賽，這些經歷都能夠令我成長」。

問他在這次挑戰中有何得着？Kent認為是讓自己的意志變得更強大，「我相信未來的人生仍會不停經歷失敗與低潮，只要回想自己曾經完成一件他人眼中如此瘋狂的事，就算再面對困難，可能不再將問題看得過重，會較有信心走出低谷」。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕8848米 跑步 單車 專題 珠峰挑戰

上 / 下一篇新聞