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旅遊

池上與山嵐共眠 沉浸縱谷靜謐氛圍

【明報專訊】當山嵐號緩緩駛離，我們選擇停留在終點站「池上」，繼續沉浸在縱谷的寧靜與美好。

我們並非唯一被這片山稻美景迷住而留下來的。卉雅與清譽，這對夫妻數年前便愛上這座被稻田環抱的天地，決定在這裏築夢開設民宿。然後一天緣分到來，遇上了這間一見鍾情的老房子。卉雅回憶道：「當我們站在3樓陽台，望向那片開闊的景色時，心裏就有了『心繫山嵐』這個名字。」

經過清譽親手改造，這間承載侘寂美學的民宿「心繫山嵐」在3年前的春天誕生，並且在網絡上獲一致好評為池上最美民宿。從1樓到3樓，每一處細節都呼應自然，樹枝、木頭與鹿角蕨點綴空間，藤編燈飾投下溫暖光影，牆上的曼陀羅圖騰散發靜謐氛圍，讓整個空間瀰漫着閒適與靜謐，彷彿時間在這裏放慢了腳步。

民宿僅有4間客房——晨曦、涼露、薰風與拾穗。每間房的窗戶都框住不同角度的縱谷風景，即使待在房裏發呆，也成了一種享受。頂層的「涼露」，擁有加大雙人牀和獨立的和室空間，一扇大窗將層層疊疊的山巒框起來，像極了一幅渾然天成的畫作，成為卉雅私人最愛的角落。

走出露台，180度壯闊山景盡收眼底。每年6月與11月，當稻穗成熟，眼前的翠綠將化為翻騰的金黃稻浪，這片縱谷大地，在四季更迭間，呈現最令人期待的季節限定美景。●

心繫山嵐

地址：台東縣池上鄉新興214-2

房價：每晚5300新台幣（約1325港元）起，包2人手作早餐

網址：booking.owlting.com/la_brume

[旅遊]

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