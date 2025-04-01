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旅遊

台灣花東觀光列車登場 名廚美饌配流動山水畫

【明報專訊】台灣全新觀光列車「山嵐號」將於4月19日啟程，以淡雅清新的黃綠色身影，穿梭花蓮與台東池上之間。這趟旅程，不止是一次鐵道遊，更是一場五感饗宴。列車以「縱谷旬味」為題，帶領乘客探索縱谷獨有的壯闊美景，更在舒適奢華的車廂內，細細品味花東大地孕育的美饌，將當季最純粹的滋味化作舌尖上的感動。

當山嵐號緩緩駛入花東縱谷，那抹漸層黃綠色的車身，彷彿與山巒稻田融為一體。這是台灣首輛花東專屬的觀光列車，由台鐵EMU500電聯車改造，設計靈感取自山巒與平原間的意象。車廂內裝則以沉穩的綠色為主調，輔以山嵐號專屬的木質香味，蘊含檀香與小荳蔻香氣，宛如帶領旅人步入一次森林之旅。

3車廂60座位 古典舒適

坐進車廂，散發着古典美的絨布沙發柔軟舒適；復古圓拱形壓花玻璃屏風，巧妙地微微分隔座位，為旅程增添一絲寧靜與私密感。全車60個座位分佈在3節車廂，當中設有適合知己談天的4人雅座，讓戀人並肩觀景的雙人吧枱，以及專為獨行旅人打造的單人座餐桌，讓每個乘客都能找到最舒適的角落。最令人驚喜的，莫過於每節車廂均有一個全景落地窗，猶如一幅流動的風景畫，讓花東縱谷的壯麗景致毫無保留地呈現眼前。

冠軍名廚設計 山海交織盛宴

美食是這趟旅程的靈魂，山嵐號以「縱谷旬味」為題，邀請世界名廚錦標賽雙料冠軍、花蓮名廚葉志龍精心設計6大主題餐點，將東台灣當季最優質在地食材濃縮在精緻的餐盒之中，為旅人炮製一場山海交織的味蕾盛宴。

開胃菜「烏金．露白玉」，將花東特產樹豆揉入流沙麻糬，搭配百年花蓮醬油調製的鹹蛋奶蓋與桂花蜜，最後撒上烏魚子與跳跳糖，層層交織出鹹香甘甜，味道和口感都充滿驚喜。海鮮冷盤「海跳浪」則呼應花東面海的地理特色，以帶子、鮑魚、鮮魷等海鮮，佐以麻辣川香奶醬，濃郁滋味讓人回味無窮。而「嵐慕稻」則是主廚對原住民傳統美食阿粨（abai）的創新演繹，以月桃葉包裹池上米、富里鴨與花蓮溫體豬肉蒸煮，口感軟糯，帶淡淡葉香，風味獨特。

甜點則來自花蓮玉里的青創甜點品牌「九日良田」，將日式和菓子幻化為充滿詩意的藝術品——有象徵中央山脈的山形水羊羹，以富里梅子作內餡的生和菓子則是秀姑巒溪的縮影，甚至還有仿製花蓮玉石結晶的礦石琥珀糖，每一款都精緻得讓人捨不得吃。搭配一杯來自花東縱谷的紅烏龍或蜜香紅茶，這場山海宴不僅滿足味蕾，更是一場視覺、嗅覺與味覺的極致饗宴。

深度探索縱谷 捕捉經典美景

山嵐號列車穿梭於花蓮站與池上站之間，沿途串聯壽豐、鳳林、玉里與東里，南下北上的行程各需約3.5小時。列車於早晨自花蓮出發，午間抵達池上，午後再度啟程返回花蓮，途中精心安排短暫停留特色車站，讓旅客感受縱谷的獨特魅力。

在壽豐站，旅客可步行至鄰近的禾豐橋，捕捉山嵐號與壯麗山景交織而成的經典畫面；在玉里站，則能造訪手工皂工坊，並品嘗當地傳統美食，感受地方文化的溫度。

當列車駛經東里與玉里之間的「客城鐵橋」路段，速度更會特意放慢至每小時30至35公里，讓旅客得以細細欣賞眼前的廣闊稻田天地。途經的東里站被譽為山線最美車站，從這裏可以看到稻田隨着季節綻放不同色彩——春夏的翠綠、秋冬的金黃，交織成令人屏息的畫布。乘搭山嵐號不僅是一趟美食之旅，更是一場深度探索縱谷的難忘體驗。●

山嵐號觀光列車

行駛日期：2025年4月19日首航，4月20、25至27日，之後每周四、五、六、日運行

單程票價：每位3900新台幣（約975港元），包含餐食、紀念證書及禮品、保險；另有搭配住宿套票及團體行程

訂票：雄獅旅遊 lion.tours/2j1HaCba

●旅遊錦囊

證件要求：

合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3Yl10S1

匯率：1港元約兌4新台幣

航班：香港往返花蓮，香港快運逢周二、四、六、日均有航班，單程票價78港元起（未包稅、行李費及燃油附加費）

交通：從花蓮機場至花蓮火車站（市區）可乘統聯客運311A機場線（車費25新台幣/約6.3港元）；或乘的士（車費約250新台幣/63港元），車程約15分鐘

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

相關字詞﹕民宿 花蓮 花東縱谷 池上 台灣 觀光列車

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