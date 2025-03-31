姿治通鑑：網球肘 握拳、轉門把疼痛

網球肘在醫學上稱為外側上髁炎（lateral epicondylitis），不限於運動員，30至50歲、頻繁使用前臂肌肉的人，如文員、主婦、裝修工人、廚師，以及長時間使用電腦人士，尤其容易罹患。患者可能感到前臂無力，導致握力下降，影響日常活動。某些患者可能會出現肘部僵硬，在早晨或長時間靜止後疼痛更會加劇。

前臂過量負重增風險

網球肘主要成因是過度使用前臂伸肌，尤其是橈側腕短伸肌（ECRB），長期重複使用可能導致肌腱微小撕裂和發炎。常見觸發因素包括反覆動作（如打字、寫字、重複使用工具），以及長時間提重物。此外，過量前臂負重的運動也會增加肌腱壓力，受傷風險會大大提升。

嚴重或移除受損肌腱

大多數患者可透過保守治療改善症狀。建議患者使用護肘或支撐帶減輕肌肉壓力，同時避免誘發疼痛的活動。物理治療對於康復過程至關重要，主要以運動配合治療儀器紓緩症狀。運動包括伸展、握力、前臂訓練。儀器治療包括超聲波或衝擊波治療，以達到肌肉功能恢復。

另外，冰敷（每次15至20分鐘，一天3至4次）可幫助減少疼痛，服用非類固醇消炎藥也可緩解不適。對於症狀較嚴重者，醫生或會建議類固醇或PRP注射來促進組織修復。若經過6至12個月保守治療仍無法改善，則可能需考慮手術治療，透過微創或開放手術移除受損肌腱，術後亦須配合物理治療數周至數月的康復訓練。

握力訓練、伸展運動 增耐受力

預防網球肘的關鍵在於減少過度使用，並確保正確的運動技巧。應避免長時間重複相同動作，適時休息，以防肌肉疲勞。增強前臂肌肉力量也是預防的一部分，可透過握力訓練、前臂伸展運動來提高耐受力。

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文：劉懿朗（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

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