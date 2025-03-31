明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

姿治通鑑：網球肘 握拳、轉門把疼痛

【明報專訊】手肘外側疼痛，以至前臂和手腕都有痛感，特別是在握拳、轉動門把、使用工具或提重物時加劇，是患上網球肘的徵兆。

網球肘在醫學上稱為外側上髁炎（lateral epicondylitis），不限於運動員，30至50歲、頻繁使用前臂肌肉的人，如文員、主婦、裝修工人、廚師，以及長時間使用電腦人士，尤其容易罹患。患者可能感到前臂無力，導致握力下降，影響日常活動。某些患者可能會出現肘部僵硬，在早晨或長時間靜止後疼痛更會加劇。

前臂過量負重增風險

網球肘主要成因是過度使用前臂伸肌，尤其是橈側腕短伸肌（ECRB），長期重複使用可能導致肌腱微小撕裂和發炎。常見觸發因素包括反覆動作（如打字、寫字、重複使用工具），以及長時間提重物。此外，過量前臂負重的運動也會增加肌腱壓力，受傷風險會大大提升。

嚴重或移除受損肌腱

大多數患者可透過保守治療改善症狀。建議患者使用護肘或支撐帶減輕肌肉壓力，同時避免誘發疼痛的活動。物理治療對於康復過程至關重要，主要以運動配合治療儀器紓緩症狀。運動包括伸展、握力、前臂訓練。儀器治療包括超聲波或衝擊波治療，以達到肌肉功能恢復。

另外，冰敷（每次15至20分鐘，一天3至4次）可幫助減少疼痛，服用非類固醇消炎藥也可緩解不適。對於症狀較嚴重者，醫生或會建議類固醇或PRP注射來促進組織修復。若經過6至12個月保守治療仍無法改善，則可能需考慮手術治療，透過微創或開放手術移除受損肌腱，術後亦須配合物理治療數周至數月的康復訓練。

握力訓練、伸展運動 增耐受力

預防網球肘的關鍵在於減少過度使用，並確保正確的運動技巧。應避免長時間重複相同動作，適時休息，以防肌肉疲勞。增強前臂肌肉力量也是預防的一部分，可透過握力訓練、前臂伸展運動來提高耐受力。

欲了解有關物理治療門診服務及水中物理治療課程，可致電2743 1702或瀏覽forms.office.com/r/jEDSDk6YbX

文：劉懿朗（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞