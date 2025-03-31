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健康點滴：囤積症不是長者獨有

【明報專訊】一般人對精神科疾病未必有很大興趣了解，但對囤積症卻可能例外，甚至覺得「總有一個患者喺左近」。據統計，囤積症患者可能佔人口1%至2%，的確不罕見。

現時，囤積症被定義為一種精神科障礙，記載於美國精神科學會《精神科診斷手冊第五版》。這個病有幾個元素：一、患者囤積物品數量十分龐大；二、要求患者捨棄這些物品非常困難，因為他們對這些物品有一種莫名的依附；三、這些物品通常未必有很高金錢價值，和一般人集郵、儲模型等不同；四、所儲的物品放置通常都非常凌亂，甚至堆積在家中造成危險；五、必須先排除是身體其他毛病，例如腦部生理障礙等引起囤積行為。

多數10多歲發病 隨年長惡化

囤積症成因方面，有很多不同說法。由於患者較多是長者，有學者曾提出是由於小時候對某些物質有所缺乏，到自己長大有能力時，就反射地拚命囤積，什麼都捨不得丟棄。這說法或許有一定說服力，但肯定未能解釋所有囤積症。另一方面，其實並不一定長者才有囤積症，反而大多數個案都在10多歲初發病，而病情隨着年紀增長愈來愈嚴重。

囤積症也不是完全無迹可尋。尤其在性格偏向方面，患者通常比較獨斷獨行，喜歡一個人獨處，但平日需要下決定時卻往往模稜兩可，下不定決心。其實這正正反映他們的囤積心理，即使一份舊報紙，當他們要丟棄時都下不定決心，覺得可能將來還用得着，最終決定暫時不丟棄。試想想，這種情况持續10年、20年，自然是嚴重的囤積問題了。

血清素+行為治療改善

上文提及囤積症的定義，由於是近年才確立，相對較新，因此至今還沒有一套標準的治療方法。其中一種常用療法是血清素藥物，因為有研究發現，囤積症患者腦內血清素受體有偏強或偏弱的現象；另一種是認知行為治療，首先要求患者意識到自己的行為有問題，願意接受治療，然後在治療過程中引導他逐漸丟棄一部分物品，但不要一下子全部丟棄，以免他難於接受。整體來說治療是有效，但囤積症始終是累積多年的問題，不容易糾正。愈年輕開始接受心理治療， 囤積行為就愈容易改變。

文：張漢奇（精神科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕精神科 健康 囤積症 儲物症

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