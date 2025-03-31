明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

吾生有杏：醫生的至愛？

【明報專訊】「陳教授，你知道你們在公院當醫生最喜歡是什麼嗎？」一個「棟篤笑」主持在一個慈善晚宴上，冷不及防地問我這個奇怪的問題。我想了一想便回答：「救傷扶危！」那個主持搖了搖頭，笑着說：「是電腦熒幕！」跟着他再問我：「那麼私家醫生最喜歡又是什麼呢？」這次我沉默不回答，他便說：「是我們的保險單！」於是全場大笑，掌聲不絕……

小心翼翼的流水作業

隨着時代改變，醫生留給大眾市民心目中的形象起了很大的變化。小時候，我眼中的醫生大多是高高在上，不太願意與病人說話。雖然那些年的醫生並不友善，但黎民百姓一般知識水平較低，所以病人及家屬只好聽天由命，但願藥到病除、平安出院，對服務態度幾乎沒有要求。我猜想當年做醫生應該比現今做醫生容易得多，因為「醫生永遠是對的」，甚少聽聞醫生被投訴。在學生年代，我也見證了不少「疑似」醫療事故，最後亦是不了了之。

社會進步了，大眾市民生活水平不斷提升，對醫療服務的要求也愈來愈高，而社會對「錯誤」往往是「零容忍」，所以「人誰無過」似乎並不適用於醫生。為了盡量減低出錯機率，現代醫療系統有嚴謹的程序去遵守，例如清晰不含糊的電腦紀錄。為病人檢測亦變得不需要邏輯分析，一於「大包圍」，正所謂「唔怕一萬，最怕萬一」。

因此，醫生與病人的關係亦變成了一種既小心翼翼卻又流水作業式的服務。在缺乏互信的環境下，「妙手仁心」變得愈來愈遙遠了。在公營醫療制度下，重點是高效率，就是如何使用有限資源提供最有效而低失誤的服務。可是世上並沒有真正「價廉物美」的醫療服務，平心而論，香港的公營醫療於「醫病」水平上真的是首屈一指，比很多先進國家及地區有過之而無不及。

醫生與病人同坐一條船

可是市民大眾所渴望的並不單是「醫病」，更要「醫人」，在壓力日益龐大的公營醫療下，「仁心仁術」似乎是可遇而不可求。行醫者固然要不斷提醒自己必須毋忘初心，不要讓「工作壓力大」成為忽略病人心靈的藉口，我亦希望病人及家屬對那些血肉之軀的醫護多一點包容。其實在公營醫療體系內，醫生與病人都同坐一條船，要懂得易地而處，才能做到醫者父母心，病者得到身心的全面治療和照護。

文：陳家亮

（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞