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澤星寄語：明德教授席的意義

【明報專訊】港大醫學院能夠躋身世界頂尖學府之列，除了同事多年來的不懈努力外，捐贈者的慷慨支持亦是功不可沒。自2005年起，香港大學設立「明德教授席」，在捐贈者選定的學術範疇成立冠名的永久教授席，支持冠名教授的教研工作。

捐贈者支持研究 助醫療發展

明德教授席設立20年來，已成為香港大學授予校內學者的崇高榮譽，席位亦從最初8席，逐步增加至今天逾120席，其中醫學院更獲得超過一半席位，充分反映捐贈者對高等教育及學術研究的鼎力支持。去年開始，港大更新設「傑出青年教授席」，授予助理教授或副教授，展示大學對培育未來學術領袖的承諾和決心。

對於捐贈者的支持，我們一直銘感於心，因此在醫學院大樓裏，我們設立了「明德教授榮譽廊」（Endowed Professors Honour Roll），既表揚獲此榮譽的教授，亦向捐贈者致謝。

早前我們舉辦了「明德教授席感謝宴」（An Evening of Gratitude: Endowed Professorship Celebration），邀請醫學院明德教授席的捐贈者參加，並由港大校長張翔教授及副校長宮鵬教授主禮，讓我們親自表達由衷謝意。出席的捐贈者與同事相談甚歡，氣氛熱鬧融洽。有捐贈者告訴我，他們因支持明德教授席而感到十分榮幸，亦感謝我們邀請，讓他們有機會跟各位教授親自交流。說實話，道謝的應該是我們——因為若沒有捐贈者慷慨支持，很多研究工作根本無法展開，任何病理上的新發現或醫療技術的創新，也就無從說起了。所以獲委任明德教授席的同事無不感激捐贈者的資助，而這項榮譽亦是鼓勵他們精益求精、不斷尋求突破的動力。

同時，明德教授席捐贈者所支持的，不僅是我們醫學院或大學，更是本港、國家以至全球的醫療發展。從這個角度看，他們的慷慨支持，意義更為重大，更值得我們欽敬和讚揚。

把握新科技 造福病人

既然獲得捐贈者如此強大的支持作後盾，我們從事醫學研究時，更應好好思考怎樣把研究成果盡快並充分應用到臨牀服務上，既讓病人得益，亦不負捐贈者的重託。

近年來，科技飛躍進步，社會的期望亦逐漸提升，加上疫症影響，都為港大醫學院以至整個香港帶來很多機遇與挑戰。嶄新的科技開闢了前所未見的發展方向和機會，不過與此同時，新科技的發展異常迅速，我們必須努力向前，及時把握，充分發揮。但最難能可貴的，是捐贈者對我們的信任，相信醫學院的工作可為病人帶來新希望。所以我一直馬不停蹄、廣結善緣，希望在海內外創造更多交流與合作的機會，結合港大醫學院與其他學府及科研機構的力量，妥善運用各項嶄新科技，繼續造福病人。即使有時感到疲累，還是非常值得。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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