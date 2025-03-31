明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

不能取代臨牀診斷 快測辨病毒細菌 助醫生用藥

【明報專訊】在科技與疫情催化下，快速測試產品迅速普及，由最傳統的驗孕棒，到疫情期間廣泛應用的快速抗原檢測。原來，市面上還有很多不同種類快速測試，透過檢測唾液、鼻液、尿液、糞便等，可供市民自行「診症」。

這陣子爆發的急性腸胃炎，就可以透過快速測試找出病原。另外，還有肝炎、HIV、HPV、幽門螺旋菌、前列腺特異抗原、大便隱血、維他命D，甚至癌症等快速測試，標榜快速、簡便、準確率高。有了這些快測產品，以後體檢是否可以不求人？面對琳琅滿目的快速測試，哪些是有用的工具，哪些只是行銷噱頭？

在連鎖藥房可以找到10多種不同類型快測產品，除了最為人所知的懷孕測試，因新冠疫情而普及的呼吸道感染測試外，還有性病、腸胃病，甚至慢性疾病如血糖、尿酸水平的檢測。香港理工大學醫療科技及資訊學系教授蕭傑恒指，驗孕棒是第一代快測，主要檢測尿液中人絨毛膜促性腺激素（hCG），準確度超過99%。而在新冠疫情期間，快速抗原檢測（rapid antigen test，RAT），驗測病毒蛋白質（抗原），成為全球防疫重要工具，令快測迅速普及。事實上，傳染病快測在疫情前已存在，只是大家不常用。

盡早判斷 把握治療黃金期

香港中文大學醫院家庭醫學專科醫生陳婉晴表示，快測主要優勢在於便利和即時，市民只需按照指示簡單操作，一般可在約10分鐘獲得結果。門診有不少患者使用快測後求醫，常見是上呼吸道感染或腸道感染如腸胃炎。尤其近期急性腸胃炎個案有所增加，而市面上有針對腸胃炎的快測，涵蓋輪狀病毒、腺病毒及諾如病毒。根據衛生防護中心的資料，腸胃炎大部分是由諾如病毒引致，「因諾如病毒具高度傳染，如果病人採用快測，盡早明確自己受到病毒感染，就可以盡快採取預防措施」。

另一種常見門診病人使用的是呼吸道感染快測，現時已有6合1、10合1檢測，能同時驗測多種上呼吸道疾病常見病毒，如新冠病毒、甲型及乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、呼吸道腺病毒等。陳指出，這類快測最重要是判斷是否感染流感或新冠病毒，「因兩者皆有特效藥，就感染甲型流感而言，最有效是在發病黃金48小時之內服用（特效藥），可減低重症和傳播風險」。

快測細分副流感病毒 作用不大

蕭傑恒補充，區分病毒性和細菌性感染也是至關重要。部分快測涵蓋細菌性疾病，包括肺炎支原體、甲類鏈球菌等，「尤其是甲類鏈球菌入血可能會引起敗血病，甚至在小朋友身上引發猩紅熱，必須盡快使用抗生素」。所以這類快測能為醫生提供參考，幫助判斷該處方抗生素或抗病毒藥物。

另外，兒童出現呼吸道感染，較容易出現嚴重併發症，「若只注意到小朋友患上流感，沒發現同時存在細菌感染」，未能及時使用抗生素，可能危及生命。或當兒童因流感發燒，退燒後一兩天又再度發燒時，很有可能是發生了二次感染，「通常第二次感染都是細菌感染所致，因為病毒破壞了上呼吸道，讓細菌有機可乘」。這種情况下，家長可考慮使用可檢測細菌感染的快速測試，及早就醫。至於有快測可將副流感病毒細分1至3型，則作用不大，因為治療方式上並無顯著差異。

疑染性病 未有徵狀可選快測

對於HIV（人類免疫力缺乏病毒）、梅毒等性傳染病，許多人因羞恥感而抗拒求醫。陳婉晴指出，在公共衛生角度，快測普及確實增加性病檢測的方便和私隱度。如有懷疑但尚未出現任何徵狀的情况下，可以選擇快測；但如果已經出現了徵狀，就應該馬上就醫，以確保及時診斷和治療，也能減少性病傳播。

至於其他如人類乳頭瘤病毒（HPV）、前列腺特異抗原、肝炎、糞便隱血等快速測試，她強調無法完全取代醫生臨牀檢查和實驗室化驗。舉例說，糞便隱血快速測試可以為大腸癌作初步篩查，即使測試結果是陰性，但若出現徵狀如大便習慣改變、大便出血等情况，都應立即看醫生並接受大腸鏡檢查。而年屆25歲以上、有性生活的女性都要定期做子宮頸抹片檢查，以預防子宮頸癌，切忌因快速測試呈陰性而掉以輕心。

唾液測血糖有偏差 未反映長期水平

除此之外，市面上還有利用唾液來檢測血糖的快測技術，毋須「篤手指」，這種非侵入性方法是否更為理想？蕭傑恒指，唾液中含有酵素分解糖分，會影響檢測結果，出現偏差。陳婉晴補充，血糖快測只能提供即時血糖數據，無法反映長期血糖水平，「糖尿病患者需要檢測糖化血紅素（HbA1c），能夠反映過去3個月平均血糖值，是醫生診斷和治療糖尿病時重要參考數值」。因此，確診和治療仍然少不了實驗室檢驗。

小心解讀結果 假陰性延誤治療

蕭強調，快測僅能作為初步參考或篩查工具，真正診斷仍然要依靠實驗室數據，由醫生確診及作出後續治療。「因兩者實際準確度差距大，快測一般是70%至90%左右，實驗室基本是90%，甚至95%以上，而且經過認證，抽血取樣有標準步驟，減少受其他因素影響結果。」另外，他提醒，要小心解讀快測結果，陽性結果通常可直接視為確診，但陰性結果卻可能因試劑靈敏度不足、採樣方式錯誤等因素造成假陰性，以致患者延誤治療。所以若身體出現明顯徵狀，即使快測結果呈陰性，亦應盡快就醫尋求專業診斷。

「家庭醫生是健康總管」

陳婉晴亦強調，不能忽略傳統身體檢查及家庭醫生的意見。「家庭醫生就是你的健康總管」，不僅處理感冒、頭暈等偶發性疾病，還可臨牀作健康評估，有助發現早期無病徵的疾病。舉例說，現時有維他命D快測，但未有足夠數據支持其效果，但家庭醫生可根據病人背景、生活習慣和病史評估是否需要補充維他命D，「維他命D不足沒有徵狀，長期不足會影響免疫力及鈣質吸收，長遠導致骨質疏鬆；而對小朋友來說，除了影響骨骼發展，也有研究顯示與過敏症和哮喘有關」。建議定期由家庭醫生評估自己身體狀况，按需要做一些預防檢查，防患於未然。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕維他命D 血糖 呼吸道感染 流感 腸胃炎 快速測試 城中熱問

上 / 下一篇新聞