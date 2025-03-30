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ways of seeing：借鑑《哪吒》 不如學「漂流貓」？ 港產動畫 小本創前路

【明報專訊】《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）2月於香港上映，票房累計逾5231萬元。「持續席捲香港」、「見證文化活力！」媒體此般寫道。文體旅局長羅淑佩形容《哪吒2》為國家電影發展寫下輝煌新一頁，其成熟動畫製作是香港業界榜樣。香港動畫師會否認同？長年來以小規模製作，「貴精不貴多」的香港動畫，可以怎樣借鑑規模龐大的《哪吒2》？3個看過《哪吒2》的本土動畫師，未有深深觸動，但期待電影帶挈本地製作被關注，例如預計今年將上映、入選安錫國際動畫影展的《世外》，和《麥兜故事》導演袁建滔的即將面世的新作《小蟲蟲大冒險》。

《哪吒2》過百動畫公司協作 2億個角色 逾1900個特效鏡頭

「好唔好睇呢……就……我對中國神話有興趣嘅。我會睇佢點樣用中式元素講故事，覺得有趣。」Intoxic Studio（影陶士媒體創作）創辦人何歷（Nic）說，動畫好不好看，有許多層次。「但係去到故事本身，可能因為文化唔同，我個人嚟講，對故事冇乜feel。」

《央視新聞》3月25日報道《哪吒2》全球票房金額達153.47億元人民幣（約164.39億港元），不過海外票房僅剛超過3億元人民幣，佔總票房不足2%。目前此電影穩居香港院線上映電影中的票房首位，據電影資訊平台「Hong Kong Movie」數據顯示，《哪吒2》於香港上映以來票房逾5231萬港元，是同期第二位的港產片《看我今天怎麼說》的4.7倍。然而，香港人口約佔全中國0.51%，香港《哪吒2》票房金額卻佔全國的0.32%。

《哪吒2》為中國動畫，但卻跟港人印象中的經典動畫如《葫蘆兄弟》和《喜羊羊與灰太狼》不同，電影採用3D動畫，由138間內地動畫公司、4000多名從業員協作。資深動畫及短片創作人盧子英說，3D動畫不是新事物，但礙於成本高昂，需要巨大投資，香港較少類似長片作品。參與製作《哪吒2》的花果山傳媒董事長周建敏曾透露，電影第一輪融資涉及1億元人民幣。

手繪為基礎 開發「動態水墨渲染引擎」

哪吒在全片中有3種形象，表達「魔童」不同階段的演變。電影中特效鏡頭超過1900個，最複雜的場景，角色數量高達兩億個。負責製片的「可可豆動畫」表示，澎湃的動畫場景有賴最新電腦技術，配以流體動力學和粒子特效。製作團隊沒對這些由西方興起的技術照單全收，他們在角色設計的部分階段，選擇以傳統手繪為基礎，保留1980、1990年代國產動畫質感；場景設定方面，團隊從敦煌的飛天壁畫為靈感，展現哪吒「三頭六臂」；再開發「動態水墨渲染引擎」，將水墨畫筆墨風格，融入角色外觀。

「𠵱家最賣座嘅商業（動畫）片，基本上都係用3D製作。以前中國動畫主流是2D，因為3D牽涉電腦技術，嗰陣未咁普及，但呢幾十年已經進步得好犀利。」盧子英說。「𠵱家你肯投資就做到啦，千軍萬馬、萬軍萬馬都可以。」他曾在不同院校教授動畫制作，認為《哪吒2》票房成功值得肯定，但指動畫人一般不會以票房為唯一創作指標，「都要睇本身作品嘅藝術價值」。

對主角造型、談吐和性格，盧子英表示：「唔係話完全冇獨特性，但都有好多外國角色嘅影子，影響咗我哋對角色嘅投入。」同樣自歐美主導的動畫電影文化中突圍而出，日本動畫師宮崎駿筆下角色，如「煤碳屎鬼」只需幾筆，便有可愛感覺；與其追求動畫流暢和畫面宏大，盧認為香港動畫師不如加把勁，繼續建立拓闊自己的動畫世界。

「哪吒」動畫熱 開拓觀眾源

Nic形容《哪吒2》的動畫風格，與常製作荷李活動畫的Pixar（皮克斯動畫工作室）及DreamWorks（夢工廠動畫）相似，有《史力加》和《功夫熊貓》的味道。他對《哪吒2》中煉丹爐內外千軍萬馬的情景印象最深刻，白玉天庭的場景也很震撼，「好grand」。「動畫角度係高質素作品，唔會唔流暢，或者顏色好差，但題材上就未必好啱我哋個人口味，唔太有共鳴。」

只是，Nic在電影院看《哪吒2》時，又的確觀察到鄰近內地觀眾反應激烈，「真係笑得好開心，喊嘅時候真係好誇張」。「唔係拍緊綜藝節目，冇鏡頭影住，所以我諗係真嘅反應，個主題擊中目標觀眾，都值得我哋去思考，乜嘢內容可以感動到我哋嘅目標觀眾。」

香港觀眾多看日本和歐美動畫。盧子英形容，「我哋緊張嘅嘢，同（《哪吒2》）角色緊張嘅嘢有分別」。他說《哪吒2》以反叛主角為故事骨幹，讓他自刎了斷，再復活，是有趣的橋段，能感動內地青年人——想來香港觀眾也能感受到哪吒向世界高呼「我命由我不由天」的憤慨。

笑點難打動本地觀眾

不過，再聽片中打油詩，例如「天雷滾滾我好怕怕，劈得我渾身掉渣渣。突破天劫我笑哈哈，逆天改命我吹喇叭。滴答滴答滴滴答！」香港觀眾恐怕覺得尷尬。盧認為每齣動畫都反映特定文化脈絡，如果觀眾對此陌生，很難被觸動。盧子英續指：「內地朋友可能聽一句已經會笑，但我哋真係唔識笑，笑唔出……香港觀眾已經係咁，咁日本、歐美嘅觀眾呢？佢哋整體觀感都係好嘅，但你要佢哋評分，覺得呢套片係唔係睇過最好嘅作品呢？我相信一定唔係。」線上資料庫IMDb顯示，動畫電影名單中《哪吒2》受歡迎程度位居第3，但「Metascore（專業媒體評分）」不高（59分，滿分100）。

「《哪吒2》嘅成功，令香港突然多咗好多人去睇動畫，同埋知道動畫原來可以咁搵錢。老人家都去睇，可能佢幾十年都無睇過動畫。呢個對做動畫嘅人係幾好嘅事。」盧子英說，更理想的情况是，更多人日後留意和入場支持香港動畫電影。

本地動畫長片資助不足 行業曾斷層

一般而言，從動畫製作團隊選擇以2D還是3D表達，已可看出製作成本是大是小。Nic說，《哪吒2》能做到主流觀眾喜歡的「無死角」畫面，「好擺得上枱」，而香港根本沒有這樣的資源。雖然目前動畫業發展比入行時好，Intoxic Studio另一名創辦人賴欣妍（Ivana）說，找人投資動畫長片仍很困難。香港目前缺乏專門為動畫長片而設的資助計劃，即使具備有經驗的製作團隊——本身已經不容易，成功申請香港電影發展局「首部劇情電影計劃」，得到最高資助額800萬元，但Nic說動畫長片成本較高，起碼需要1000萬元製作費。

Ivana憶述，香港動畫界曾經也有許多大製作，但在2010年，曾為本地三大動畫製作公司之一、曾購入IP港產製作《阿童木》和《忍者神龜》的意馬動畫工作室清盤後，香港動畫業界走向小型製作路。意馬動畫工作室曾經有數百名員工，而Intoxic Studio則只有數名動畫師及製作人。

隨後，香港動畫一度出現斷層，「完全冇曬呢啲技術」，Ivana、Nic及其他在2010年代入行的動畫師，則自行摸索出路。其中不少動畫師選擇轉而製作商業動畫，如廣告及品牌角色，其餘時間則創作藝術或美學導向的動畫，或參加動畫短片競賽，如現停辦的ifva（獨立短片及影像媒體比賽）；Intoxic Studio則常製作2D商業動畫和設計角色，代表作有ViuTV的吉祥物「生氣」。

盧子英指香港動畫長片不多，但很特別：「比較內地港台三地嘅動畫歷史，香港動畫其實係貴精不貴多，成就都唔錯。」2001年的《麥兜故事》，在2003年斬獲法國安錫國際動畫影展最佳電影獎，以及同年蒙特婁國際兒童電影節最佳長片大獎。「內地未拎過，台灣未拎過。」近來則有《夏夢迴》及《房間裡的你》先後奪得台灣金馬獎「最佳動畫短片」，動畫長片《世外》去年入圍「動畫界奧斯卡」安錫國際動畫影展WIP（Work-in-progress）。

Ivana和Nic認為，未來香港動畫不應該追求達到《哪吒2》製作規模。「香港𠵱家做法好似啱啱攞奧斯卡（最佳動畫片獎）嘅《貓貓的奇幻漂流》——是拉脫維亞首部得獎作，用細啲規模，諗吓點樣從畫面、風格、故事上表達到自己，先可以有自己嘅立身之處。」Ivana總結。

這時候，《哪吒2》金句可能很適時？——「若前方無路，我便踏出一條路；若天理不容，我便逆轉這乾坤！」Intoxic Studio其實未有此悲壯之情，團隊參與了《世外》的製作；Nic自己的新作《鐵臂貓黑別》，剛剛完成了15分鐘預告片，準備找投資者支持。看來，資源是多是少，香港動畫師都將想盡辦法，繼續做喜愛的事。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片、電影劇照

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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