明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

料理分子：新月橋與芋粿巧

【明報專訊】「上一次在翠絲家的陽台往外看到夕陽照着一條河，還有一座白色美麗的橋是哪裏呢？」我心在納悶着。「那邊是板橋西，它叫大漢溪，一直流到淡水，往一望無際的東海裏去。白色的是新月橋，晚上的景色會更漂亮，因為有燈飾。」賢說。

板橋舊城 昔日重心

住在中和區4年了，已融入了台灣社區的生活。有時候一些生活細節我比台灣籍丈夫更清楚，例如板橋公車站的升降機與相對月台的位置；便利店能購買垃圾袋，因為他以前住的社區有管理處協助處理垃圾事宜，不需自行購買垃圾袋；哪條小巷捷徑更能快速抵達板橋等。當初我能夠很快便適應台灣生活，主要是因為丈夫的協助，非常感謝他和他的家人。

「那不如明天我們去新月橋、濕地公園和旁邊的435藝文特區看看？」賢提議，我非常期待。前兩次曾介紹板橋的林家花園和宮廟，這次來到板橋舊城，是昔日最旺盛的地區，後來因興建鐵路，重心便移到中區的板橋車站一帶了。舊城變得人煙稀疏，只剩下基本的民生設施及商店，但車的流量從來沒有減少，因為新莊的興起，跨越大漢溪的行車大橋——新海大橋，成為連接新莊與板橋的重要道路，台灣的汽車和電單車數量非常驚人，上下班時間更是稠密得可怕。

目的地離家不遠，騎電單車只需19分鐘路程便可到達435藝文特區入口處，路邊提供了很多電單車停車格。藝文特區外有兩攤售賣台式香腸的小販檔，以及一架販售肥皂泡泡玩具及竹蜻蜓的小貨車。入口處右邊有一個噴水池，左邊有一個白沙池，上空懸掛着彩色雨傘，雨傘倒影形成一個個陰影，為在白沙上玩耍的孩子與家長遮擋陽光，形成一個溫馨的場景。

435藝文特區由數棟建築物組成，包括主建築樓枋橋大劇院、藝術教室、展覧房、台灣玩具博物館、濕地故事館、魯班工作室、藝術家工作室，後園區還有一片大草地及停車場。藝術教室和展覽房正進行各式各樣的展覽，例如有一個展覽是以城市風景，如欄杆、窗戶、磁磚、磚牆及玻璃帷幕，化成影像在方格內展示，展示的方格雖然是理性的、標準化的，但在這些框架中，人們在其中尋找自由、一些生活小趣味和色彩。另外，也有變妝皇后的照片及服飾展，以女性為主題的油彩畫作展和一個以摺紙為題的展覽等。

新月橋

走到後院的草地上，有很多小朋友和家長搭起帳篷，攤開野餐墊，正享受着手搖飲品和香腸小食。在接待處可免費拿取彩色粉筆，石屎地上佈滿了無數的「跳飛機」畫像、小朋友畫的人物畫像和文字。我們往前走，穿過後門，步行約5分鐘到達一條行人天橋，往上走，便是新月橋。

新月橋是台灣一座跨越大漢溪的非車輛行走橋樑，於2014年5月17日開通，銜接板橋區及新莊區。橋長約500米，是台灣最長的雙跨距鋼拱橋，可供行人與自行車通行和休憩，禁止汽車和電單車使用。橋上有長達60公尺、由透明玻璃橋面組成的「天空步道」，我們遊覽當天沒有開放。橋下是大漢溪及新海人工濕地，令我想起元朗南生圍的濕地，但這片濕地的範圍大很多，我不禁對它產生好奇。

由於正值中午時段，烈日當空，於是我們折返藝文特區內的濕地故事館「涼冷氣」，順便認識一下台灣的濕地保育。新海人工濕地改良自美國環保署的三段式人工濕地設計形式，每天可處理板橋市境內約4000噸生活污水。據故事館的資料顯示，污水先在沉砂池短暫停留，再進入第一密植區、開放水域和第二密植區與生態池，約4天就可轉變為乾淨活水回到大漢溪，濕地是非常重要的天然濾水器。

據故事館資料顯示，所謂的密植區會種植蘆葦、香蒲等挺水型水生植物，交錯的植株與根莖成為天然篩網，幫助攔截或沉降水中的懸浮固體，並能營造水下的低溶氧環境，讓脫氮細菌穩定成長，協助污水淨化。還有，種植香蒲蘆葦等水生植物，將剩餘污染物移出濕地系統外，既能改善水質亦提升生物多樣性，證實了人工濕地卓越的成效。

濕地的生命力特強，例如孕育了環境適應高手的紅冠水雞，還有葉蚤的天敵琉璃椿象——琉璃椿象會吃掉葉蚤，可保護台灣水龍這清脆嫩綠的植物，回復生氣蓬勃的樣貌。還有其他植物如黃色的水丁香、粉色的睡蓮、紅褐色的香蒲和紫色的水蓑衣等。生物多樣性令濕地得以順利發揮作用。故事館還介紹生物生態觀賞期：4至10月是觀察螢火蟲的旺季；4至8月是青蛙；5至6月是燕鷗；6至9月是蜻蜓；3至9月則佈滿野花；9至11月是打卡名物秋芒的季節。我會找一天站在新月橋上欣賞夕陽，再找一個晚上在濕地區欣賞橋上的燈飾。

台式傳統小食

新月橋的形狀令我想起一種台灣小食——芋粿巧，一種口感煙韌，外皮香脆，鹹香撲鼻的小食。這次除了炮製傳統的芋粿巧外，還設計了一款甜的地瓜粿巧。台灣的芋頭和地瓜都令人愛不釋手，也是減肥聖物。芋粿巧的形狀是指「筊」，即我在上期「料理分子」介紹過「擲筊」。它是其中一款祭祀的供品，形狀似「筊杯」，再結合芋頭本身寓意，有祈求子孫平安健康之意。先蒸熟後再煎香，灑點胡椒粉，加上口感香酥Q彈，豬油、油葱的香氣四溢，是無法抵擋的美味。甜的地瓜粿巧，加上表面燒一層焦糖，甜脆美味，一口接一口。

芋粿巧。食譜

【材料】（6件）

‧芋頭幼條……75克

‧免治豬肉……40克

‧豬油……20克

‧台灣紅葱頭絲……15克

‧大朵冬菇條……2朵

‧櫻花蝦乾……10克

‧糯米粉……70克

‧樹薯粉……30克

‧太白粉……7克

‧泡冬菇水……85毫升

‧醬油、糖……各1茶匙

‧胡椒粉……半茶匙

‧五香粉……1/3茶匙

‧鹽……1/4茶匙

【做法】

1.以小火加熱煎鍋，加入豬油，把台灣紅葱頭絲和芋頭幼條炒香

2.加入免治豬肉炒香至肉碎熟透

3.再加入冬菇條炒香，然後把蝦乾加入炒香

4.混合調味料和所有材料混合。加入糯米粉、樹薯粉和太白粉，與所有食材攪拌

5.冬菇水加入混合，攪拌成麵糰

6.稍稍放涼後，用手搓勻芋糰

7.分成60克一個(共6個)，搓成長條，把芋粿糰壓扁再做成彎月形

8.以熱水蒸35分鐘至熟透

9.食用前把芋粿巧煎香至金黃色享用

地瓜粿巧。食譜

【材料】（6件）

‧台灣屏東紅皮白肉地瓜……75克

‧真空甜雜豆……40克

‧糯米粉……70克

‧樹薯粉……30克

‧太白粉……7克

‧水……85毫升

【做法】

1.地瓜去皮、切小塊，蒸熟備用

2.把熟地瓜、甜雜豆、糯米粉、樹薯粉、太白粉和水混合

3.所有材料搓成麵糰

4.分成60克一個(共6個)，搓成長條，把地瓜粿糰壓扁再做成彎月形

5.以熱水蒸35分鐘至熟透

6.地瓜粿巧上鋪一層砂糖，用火槍把砂糖燒成焦糖薄脆。完成可享用

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

迷失的男孩 《混沌少年時》與男孩危機
迷失的男孩 《混沌少年時》與男孩危機
編者話 ：混沌中的異彩 在哪裏
編者話 ：混沌中的異彩 在哪裏
周日話題：答案欠奉的《混沌少年時》
周日話題：答案欠奉的《混沌少年時》
同場加映：回顧2024年F1車壇 捱過低谷 擁抱夢想
同場加映：回顧2024年F1車壇 捱過低谷 擁抱夢想
風山誌：柴窰
風山誌：柴窰
無名周記：「自由」的科技烏托邦
無名周記：「自由」的科技烏托邦
開門讀書：60歲以後 才是黃金時代
開門讀書：60歲以後 才是黃金時代
周日話題：由創立到被改組 社工註冊局的前世今生（中）——談犯罪與續牌
周日話題：由創立到被改組 社工註冊局的前世今生（中）——談犯罪與續牌
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
誰人日記：銀紙選票
誰人日記：銀紙選票
圖文城市：XO藝術家，我最喜愛的10件Art Basel作品！
圖文城市：XO藝術家，我最喜愛的10件Art Basel作品！
Short D：（四十三）：厭女
Short D：（四十三）：厭女
五音筆傳：千禧年代的無限想像：m-flo EXPO EXPO（2001）
五音筆傳：千禧年代的無限想像：m-flo EXPO EXPO（2001）
#072 金魚囝
#072 金魚囝
放心寫作：#127 又來到考試的季節
放心寫作：#127 又來到考試的季節
讀者來信：〈再一次初見〉
讀者來信：〈再一次初見〉
阿貓阿狗：#268 互影
阿貓阿狗：#268 互影
對號入座：《混沌少年時》：網絡世代少年殺人事件
對號入座：《混沌少年時》：網絡世代少年殺人事件
電影潭：歷史見證，真相永存——《我生如是繼續》
電影潭：歷史見證，真相永存——《我生如是繼續》
家明雜感：《看我今天怎麼說》 想說什麼，說來看看
家明雜感：《看我今天怎麼說》 想說什麼，說來看看
短片簡評
短片簡評
單元連載：香港書139
單元連載：香港書139
星期日文學‧想像的女體：少女、母性與不倫——讀川端康成《所愛之人》
星期日文學‧想像的女體：少女、母性與不倫——讀川端康成《所愛之人》
{廢物管理達人}黃煥忠 推垃圾徵費決心不足 應做好配套再立法
{廢物管理達人}黃煥忠 推垃圾徵費決心不足 應做好配套再立法
通識導賞：遊船河歎外賣？ 古代飲食文化 這麼遠那麼近！
通識導賞：遊船河歎外賣？ 古代飲食文化 這麼遠那麼近！
ways of seeing：借鑑《哪吒》 不如學「漂流貓」？ 港產動畫 小本創前路
ways of seeing：借鑑《哪吒》 不如學「漂流貓」？ 港產動畫 小本創前路
科網世代：Keeta試無人機配送 天降商機還是勞工危機？
科網世代：Keeta試無人機配送 天降商機還是勞工危機？
未來城市：公院收費改革 首提個人開支萬元封頂 醫療融資新可能？
未來城市：公院收費改革 首提個人開支萬元封頂 醫療融資新可能？