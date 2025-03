【明報專訊】《看我今天怎麼說》的戲名,讀起來有點拗口,不過它突出「看」與「說」字別致:「說」竟然不是「聽」,而是「看」的?片名可會是先想出英文再翻譯得來?《看我今天》的英文名叫The Way We Talk。集監製、編劇、導演及剪接於一身的黃修平,繼兩齣《狂舞派》The Way We Dance之後,延續譜寫他的The Way系列。