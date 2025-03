電影潭：歷史見證，真相永存——《我生如是繼續》

【明報專訊】1998年,Walter Salles帶着他執導的電影《中央車站》(Central Station)來到歐洲,並在柏林影展贏得最高榮譽金熊獎,自此這位巴西導演的名字備受世界影壇矚目。在《中央車站》上映至今27年間,他執導過七套劇情片作品,其中兩套與另一巴西電影人Daniela Thomas合導,個人作品則有2001年的《太陽背後》(Behind the Sun);2004年的《哲古華拉少年日記》(The Motorcycle Diaries)、2005年改編日本靈異電影,勇闖荷李活之作《雨夜凶靈》(Dark Water)、2012年再次挑戰英語電影但未獲成功的《浪蕩青春》(On the Road)。2012年後,Walter Salles轉向紀錄片創作,其中較知名的作品是以中國導演賈樟柯為主角的《汾陽小子賈樟柯》(Jia Zhangke, A Guy from Fenyang)。直到相隔12年,他再度執導劇情長片,拍攝一部以1970年代巴西軍事獨裁統治期間為背景,講述一名前議員Rubens Paiva被軍政府拘捕後失蹤的電影《我生如是繼續》(I'm Still Here)(香港國際電影節另有譯名《至死方休》)。該片不僅刷新了巴西自疫情後的票房紀錄,還在威尼斯影展奪得最佳劇本獎,並於月初的奧斯卡榮獲最佳國際電影,令Salles 攀上職業生涯的高峰。