【明報專訊】因《混沌少年時》(Adolescence),厭女圈子近來成了焦點,想起上回提及的愛爾蘭作家Claire Keegan一個故事。2021年出版小說Small Things Like These後,Keegan於《紐約客》刊登短篇So Late in the Day(後來收在同名短篇小說集),譯成法文時,這〈天色已晚〉變成Misogynie,即〈厭女〉。