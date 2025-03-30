明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

同場加映：回顧2024年F1車壇 捱過低谷 擁抱夢想

【明報專訊】3月，漫長的冬天終於結束，F1車壇逐漸回復熱熾、話題不絕，尤其上年的賽季實在太精彩，Mclaren突然重奪失落25年的車隊世界冠軍、Max Verstappen差點就無法衛冕成功，去年還成為F1歷史上首個出產最多分站冠軍車手的一季。速度比併總是容易讓人熱血沸騰，賽車差之毫釐的設計也很讓人沉迷鑽研，而最精彩的，我覺得都在於人的故事——車手的成長、轉化，因為有血有肉，最是有感染力。

F1比賽，除了是車手之間鬥勇鬥狠的比賽，也是車隊之間的賽車科技研發競賽。工程師有多頂尖、研發設備有多精準完善、車隊資源有幾多，都是贏輸的關鍵，換句話說其實就是在比併誰的後台最多錢。歷史悠久的F1比賽，長久以來強弱懸殊，因此每幾年就改革一次賽例，試圖重置一次研發起跑線，及至2021年，會方終於狠下心腸訂立每年車隊財務預算上限。我看F1資歷淺，沒觀察到這是否明顯地令車隊之間的比賽愈來愈公平，但至少在我剛入坑的那年，這上限剛正式實施，而又正值Red Bull車隊開始了另一個長達3年的一面倒局面。

直至去年，Red Bull的賽車開始停滯不前、其他車隊急起直追，此消彼長的情况下，車隊之間的距離突然拉近了不少，終於造就了精彩的一年，這兩三年幾乎每場都贏車的Red Bull皇牌車手Versteppan，在季中西班牙站奪冠之後的10個分站沒再贏過車之餘，更有6個不同車手輪流贏得冠軍，而衝線距離最接近的只有0.526秒！每站充滿變數，每個車手都爭勝機會、鬥車也就更落力更狠了，賽事當然也就更精彩更刺激了。

但於我而言，2024年的精彩不止於以上這些，車隊實力距離拉近、車手每場鬥至最後一刻，不止讓人腎上腺素飈升的一時之快，而是由於競爭環境相對地對等了，讓好些車手的努力終於有機會被看見。Netflix每年製作的F1紀錄片Drive to Survive堪稱近年最成功的體育紀錄片，把車手的故事放進鏡頭裏，當然它的定位在於車手與領隊為在汰弱留強的F1賽場上生存而戰鬥、而勾心鬥角的故事，但顯然這些並不是F1的全部；而去年的賽場上，我念念不忘的都是關於夢想、關於奮鬥的故事。

自強的3月

第一個到現在想起仍覺得像韓劇情節的振奮故事，發生在季初的3月——西班牙籍的車手Sainz，自2021年成為法拉利車手，由於與被稱為法拉利真命天子的Leclerc拍檔，Sainz一直被外界認為是車隊次選的二號車手。雖然速度不一定比Leclerc快，但Sainz成熟穩定，人們也逐漸開始看見，他在關鍵時候總能保持頭腦清醒，作出的決定甚至足以彌補速度上的不足。2023年，是Red Bull持續壟斷的一年，而全年23場比賽中他們唯一贏不到冠軍的那場，就是由Sainz帶領Ferrari在新加坡奪下。Sainz在後來的訪問說，他本來是99%肯定自己會繼續在Ferrari待下去，亦在季尾時一如以往為翌年賽季備戰，卻在那時候，收到Ferrari簽下七屆世界冠軍Hamilton的消息，換句話說，Sainz一年後就要離開Ferrari。

「那個冬天，是我人生第一次面臨這樣大的考驗。」其後，在Ferrari最後一年的賽季開鑼後不久，看來行衰運的Sainz在第二站突然盲腸炎要緊急做手術，一個多星期後來到第三站澳洲墨爾本，在人們還在揣測Sainz是否仍要繼續請病假休養的時候，他不止捱痛落場，還愈戰愈勇地贏了本來看似不可能的冠軍，猶如為自己寫下了最有說服力的求職履歷表一樣，令全世界眼前一亮，也因此在這邊比賽邊求職的一年，他成為了車隊之間爭相想要延攬的車手。

天道酬勤的5月

接着的5月，本應說Norris等了5年、在美國邁亞密終於獲得的首場勝利——他在2019年開始晉身F1，由當年被視為超新星，至後來常被取笑是跑過最多場賽事但仍未拿過冠軍的車手，而2024年他終於在邁亞密嘗到勝利的滋味。Norris衝線後下車的一刻，全場歡呼，賽場上的車手，不論是第二的Versteppan、第四的Sainz，抑或第九的Alonso，都前來擁抱祝賀，這畫面我翻看了至少10次。但是，5月尾的摩納哥，更是賺人熱淚。

有人說，10個車手，9個最希望在自己的家鄉主場贏比賽，而如果是家鄉以外的話，很多車手也夢想在幾乎等於F1聖地、極富歷史意義的摩納哥贏車，可以想像，在摩納哥土生土長的Charles Leclerc，是如何渴望在鄉親父老前、駕着F1傳統強隊法拉利取得一次主場勝利。

「那時我大概是4歲吧，在朋友的家中拿着玩具車，同時看着樓下街道的F1比賽。我記得我看着紅色的賽車，駕車的人，應該就是米高舒密加了。這個畫面，我至今仍然記得。我那時就想像自己有一天也在這裏比賽。」Leclerc父親是個不突出的F3車手，知道兒子的天分，於是花了一生的努力和金錢培育他成才，後來算是傾家蕩產了，在Leclerc臨簽約F1車隊前離世。帶着自己和父親的夢，Leclerc在2019年拼進了夢想的法拉利，只不過，他在摩納哥總是厄運連連，就如中了詛咒一樣——2019年，他在排位賽便撞車，無法比賽；2021年，他在排位賽取得翌日正賽排頭位起步的資格，卻在回車房的途中又撞車；2022年，他再次排頭位，正賽日順利上場，沒遇上奇怪的意外，但一直領頭甚具冠軍相的他，卻在最關鍵的時候，車隊指揮出錯，導致他在不該換胎時換胎，結果把冠軍拱手相讓給Red Bull，自己則掉到第4名，連頒獎台也上不了。

經歷一年接一年的挫敗、沮喪、自責，「作為車手，你永遠不知道何時再有勝利的機會，尤其摩納哥是一條難度很高的賽道，所有方面都必須配合得很完美」。去年，他第5度出戰摩納哥的F1賽事，在傳媒又開詛咒玩笑之時，他由周六的排位賽發揮了超水準的技術奪下頭位，周日正賽，他再次一直領先全場，直至最後數圈，他終於開始相信這天似乎要夢想成真了。

「我記得那種即將要在這裏贏車的感覺。」這種感覺，本該讓他興奮又害怕，但他滿腦子都是父親，「一下子所有與父親一起的回憶都閃現在眼前，他為我付出了一切，讓我走到今天」。駕着時速300公里的賽車，他雙眼開始被淚水模糊，然後不停罵自己要清醒至最後。衝線那刻，摩納哥沿岸泊着的帆船與遊艇響號響徹整個小國，他的法拉利手足激動流淚，終於，屢戰屢敗過後，他沒有放棄夢想，努力把車駛回，在對講機哽咽說：我想起我父親……翌日，西方媒體的報道都是煽情的，大概這種故事就是最讓人動容：「如果當年那些毀滅性的挫敗未擊潰他，在經歷多番失落與心碎後，他終於在童年漫步的街道上找到了救贖。」

走出谷底的7月

然後，兩個月後，大概是Hamilton自己也沒有想過，這年7月會在英國銀石流下男兒淚。在此之前，他是7屆車手世界冠軍、協助平治奪了8次車隊世界冠軍，也是F1史上贏過最多分站冠軍、在排位賽奪過最多頭位的車手，Hamilton早已是賽車界的英國英雄，2008年首次獲英國皇室封員佐勳章，2021年，再封為爵級司令勳章。不過，在名字前方加上「Sir」頭銜的那年年尾，Hamilton以8分之差輸給Verstappen、挑戰第8次世界冠軍失敗，他開始從最高位掉進低谷，雖然偶爾可上頒獎台，但足有兩年多沒再取得過分站冠軍。每次比賽後車手訪問的環節，他無法再談關於勝利的分享，而是一直被問及平治賽車的問題究竟出在哪——而我作為觀眾，總是無法想像一個習慣場場勝利的人，究竟要如何抵住這些難堪的時刻？

直至去年在主場銀石，一場雨讓奪冠的機會來了，一貫成熟冷靜的39歲Hamilton衝線下車後，哭着擁抱父親久久不放。「我那時候真的無法停止哭泣。從2021年開始，就是每天起來嘗試燃起鬥志、鍛鍊，嘗試用最大努力與我的團隊一起奮鬥。」兩年半的低谷，經歷了58場比賽的失落與絕望，然後第59次燃起鬥心，等待好像已不再屬於自己的機會重臨時，把自己最好的狀態發揮，一擊即中。「我想最重要的是，即使覺得自己在低谷，你如何繼續站起來、繼續努力下去。」

訪問來到這裏，記者沒再追問就完結了。他說的，大概就是要在屢戰屢敗之中，心存盼望，但，盼望究竟從何而來呢？若無法寄望不可控的環境愈變愈好，那麼自強又是如何練成的呢？如果我是記者，如果Hamilton沒有就此拂袖而去，我想我會死纏爛打問下去。一個世界級的人物，其實也如普通人一樣，經歷人生高峰後也有一天會跌進低谷，而真實的他，有着怎樣的思維、怎樣的堅毅、花了怎樣的氣力，在谷底一直繼續叫自己努力下去，然後，原來真會等到再次成功的一天到來。

2025新賽季 奮力守住自己的位置

然後，新一場戰鬥又開始了，2025年的賽季首兩站剛過，日本站下星期又殺到。數天前，F1車壇又有轟動的新聞，Red Bull決定撤走才鬥了兩場比賽的新晉車手Lawson，提拔這兩年成績亮麗但一直被無視的日本車手角田裕毅。在西方國家車手圈子之中終於獲得了機會，亞洲車迷都為角田守得雲開見月明而高興，但在無情的F1賽場上，要守住自己得來不易的位置才是最重要的課題。就如上年的Sainz、Norris、Leclerc與Hamilton一樣，去年得來的，尚未是終章，未來一年，誰又能夠乘着成功的經驗繼續闖下去？短促的100天冬休，是車手唯一可以重整的時間——沒錯，沉澱、成長、轉化其實也要鬥快，才有機會在殘酷的現實世界中留下來，成就自己的夢想。

文˙陳嘉文

編輯˙梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

迷失的男孩 《混沌少年時》與男孩危機
迷失的男孩 《混沌少年時》與男孩危機
編者話 ：混沌中的異彩 在哪裏
編者話 ：混沌中的異彩 在哪裏
周日話題：答案欠奉的《混沌少年時》
周日話題：答案欠奉的《混沌少年時》
風山誌：柴窰
風山誌：柴窰
無名周記：「自由」的科技烏托邦
無名周記：「自由」的科技烏托邦
開門讀書：60歲以後 才是黃金時代
開門讀書：60歲以後 才是黃金時代
周日話題：由創立到被改組 社工註冊局的前世今生（中）——談犯罪與續牌
周日話題：由創立到被改組 社工註冊局的前世今生（中）——談犯罪與續牌
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
誰人日記：銀紙選票
誰人日記：銀紙選票
圖文城市：XO藝術家，我最喜愛的10件Art Basel作品！
圖文城市：XO藝術家，我最喜愛的10件Art Basel作品！
Short D：（四十三）：厭女
Short D：（四十三）：厭女
五音筆傳：千禧年代的無限想像：m-flo EXPO EXPO（2001）
五音筆傳：千禧年代的無限想像：m-flo EXPO EXPO（2001）
#072 金魚囝
#072 金魚囝
放心寫作：#127 又來到考試的季節
放心寫作：#127 又來到考試的季節
讀者來信：〈再一次初見〉
讀者來信：〈再一次初見〉
阿貓阿狗：#268 互影
阿貓阿狗：#268 互影
對號入座：《混沌少年時》：網絡世代少年殺人事件
對號入座：《混沌少年時》：網絡世代少年殺人事件
電影潭：歷史見證，真相永存——《我生如是繼續》
電影潭：歷史見證，真相永存——《我生如是繼續》
家明雜感：《看我今天怎麼說》 想說什麼，說來看看
家明雜感：《看我今天怎麼說》 想說什麼，說來看看
短片簡評
短片簡評
單元連載：香港書139
單元連載：香港書139
星期日文學‧想像的女體：少女、母性與不倫——讀川端康成《所愛之人》
星期日文學‧想像的女體：少女、母性與不倫——讀川端康成《所愛之人》
{廢物管理達人}黃煥忠 推垃圾徵費決心不足 應做好配套再立法
{廢物管理達人}黃煥忠 推垃圾徵費決心不足 應做好配套再立法
料理分子：新月橋與芋粿巧
料理分子：新月橋與芋粿巧
通識導賞：遊船河歎外賣？ 古代飲食文化 這麼遠那麼近！
通識導賞：遊船河歎外賣？ 古代飲食文化 這麼遠那麼近！
ways of seeing：借鑑《哪吒》 不如學「漂流貓」？ 港產動畫 小本創前路
ways of seeing：借鑑《哪吒》 不如學「漂流貓」？ 港產動畫 小本創前路
科網世代：Keeta試無人機配送 天降商機還是勞工危機？
科網世代：Keeta試無人機配送 天降商機還是勞工危機？
未來城市：公院收費改革 首提個人開支萬元封頂 醫療融資新可能？
未來城市：公院收費改革 首提個人開支萬元封頂 醫療融資新可能？