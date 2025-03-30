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編者話 ：混沌中的異彩 在哪裏

【明報專訊】緬甸地震，震波導致泰國高樓倒塌，日常生活一下子崩頹，人命殞逝，損失慘重。

《混沌少年時》裏，心理學家跟Jamie談到最後問他：你知道死亡是什麼意思嗎？到底拿刀幾次刺向Katie胸腔、案發時13歲的Jamie，是否知道死亡的意思等於消除了一個人未來的各種可能？包括創造美好的事物，孕育孩子，結交好友等。一個13歲的孩子，應該懂什麼，不懂什麼？

Jamie一家也是從警察如臨大敵破門下一下子崩塌。劇集引起極大迴響，尤其因為劇本演員及拍攝手法充滿實感（頁十一「對號入座」），家長教師社工心理學家等看着男孩嘴裏說着那些嚇人的話語，紛紛在問到底發生過什麼事，討論更迴盪至國會，有人更提出就劇集揭露的問題設置男性事務大臣。潘拔文章指社會好像驀然驚覺，過去幾年原來正在丟失一整代男生，引人正視男孩危機；「男人」是什麼？怎樣才是「男子漢」？林靄雲認為男性事務大臣雖值得做也應該做，但一場以男性為主體的賦權運動應更有用。林康琪則繼續寫科技右派領航人物，今周數到Peter Thiel。

城中熱話盛事Art Basel今日最後，去過的人都難免感到迷失在視覺盛宴中，甚至審美疲勞。不如參考今周「圖文城市」，來自Art Basel文化合作伙伴Hass Lab的XO異彩藝術家的推介，看了他們的畫，應會跟我一樣好奇，想一看打動他們的心水原作。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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