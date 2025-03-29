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飲食

中環「日式庭園」 歎高cp值廚師發辦

【明報專訊】中環堅道位於Soho區邊緣，旺中帶靜，最近有一間日式料理餐廳NIWA進駐。店名源自日文的「庭」，餐廳裝潢採用簡約的木造結構，搭配綠意盎然的日式庭園，瀰漫着一種寧靜的和諧氛圍，讓人瞬間忘卻了中環的喧囂。

NIWA主打廚師發辦，多名來自五星級酒店日式料理餐廳的大廚組成團隊，以傳統江戶前壽司為基礎，除了有日本直送的食材，還加入本地及環球食材。午市廚師發辦每位收費為$580起及$1200起，晚市有每位$1580起及$1880起兩種選擇。

鮟鱇魚肝最中餅一試難忘

記者早前試吃$1880起的晚市廚師發辦。前菜及料理約8道菜式，其中魚子醬海膽配毛蟹矜貴又鮮甜；醬油煮八爪魚柔軟入味；茶碗蒸蛋加入瑤柱更添鮮味。然而，最令人印象深刻的，莫過於鮟鱇魚肝配最中餅，以迷你最中餅夾着噴火灣鮟鱇魚肝及奈良西瓜漬物，微酸的漬物恰好地平衡了魚肝的濃郁，再加上最中餅的鬆脆口感，層次豐富，一試難忘。

壽司約有8款，同樣有驚喜。餐廳以赤醋飯搭配時令海鮮，並以自家調製醬油調味。記者私心喜歡喜知次，油脂甘香肥美，而兩層海膽壽司軍艦則載有滿滿海膽甜味，大滿足！海鰻（穴子）壽司則有別於一般的軟綿口感，NIWA的海鰻為軟中帶爽，搭配秘製海鰻醬汁來提升鮮味。此外，還有炙燒北寄貝、牡丹蝦、吞拿魚腩等經典壽司款式，亦有以海鰻花菇作餡的太卷、玉子燒、蜆味噌湯和時令水果。

設素食菜單展現精緻魅力

值得一提是餐廳還推出素食廚師發辦菜單（每人$780），靈感源自懷石料理，擺盤精緻，並不用大蒜、洋葱等食材，讓素食者也能享受廚師發辦的精緻魅力。整體而言，味道穩紮穩打，食材矜貴，以$1880的價位來說確實性價比高。

NIWA

地址：中環堅道61號地下

價錢：午市$580或$1200起；晚市$1580或$1880起；素食版$780

查詢：2104 5333（宜兩天前預約）

註：另加一

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