淺水灣嘗東京咖喱名店 港大捕捉「落日飛車」

前身是淺水灣酒店的影灣園商場，裝潢充滿歐陸風情，挑高長廊、中庭庭園、旋轉樓梯等，都很適合打卡。商舖方面，入選日本美食指南Tabelog東京咖喱百名店的CURRY UP，去年在影灣園開設第一間海外分店，裝潢還原東京店的簡約格局。餐廳主打5款咖喱，有別於味道偏甜的日式咖喱，CURRY UP偏向香料味濃郁的印度咖喱，招牌牛油咖喱雞味道溫和，雞肉分量雖不算多，但肉質軟嫩，裹滿醬汁後非常下飯。

往淺水灣海灘方向走，商場The Pulse坐擁無敵海景，1樓不止有多個鞦韆座位打卡，同層的咖啡店%Arabica亦有不少向海座位，可chill住歎咖啡。本地密室逃脫遊戲品牌Lost亦設有分店，共有7間遊戲房間，除了一般密室逃脫，還有適合兒童及新手的LOST Junior版本，難度相對簡單。The Pulse分店特設結合密室逃脫與劇本殺的角色逃殺，玩家不僅要在限時內從劇本推理、解謎，還要解開機關，獲取線索。近年熱門的踩格子遊戲這裏一樣有，考驗玩家的速度和反應，遊戲節奏會逐漸加快，非常刺激！LOST的遊戲背景多以科幻、神話故事、耳熟能詳的懸疑案件改編，亦不時與不同IP合作，推出新主題。

乘開篷巴士在山道天橋上飛馳而過，那猶如過山車般的體驗令人興奮，不過山道天橋的魅力可不止於橋上。搭上H4在香港大學百周年校園的巴士站下車，經附近港鐵站走至B1出口後，密集高樓間忽爾出現一節短橋，這一段其實是山道天橋一部分，是不少攝影愛好者拍攝「落日飛車」的取景點。面向皇后大道西而立，以長焦鏡頭聚焦橋身，待雙層巴士經過，就可定格巴士穿梭於高樓夾縫的一刻。●

CURRY UP

地址：淺水灣道109號影灣園商場地下116舖

%Arabica

地址：淺水灣海灘道28號The Pulse 2樓205號舖

Lost The Pulse

地址：淺水灣海灘道28號The Pulse B1層102號舖

[好去處]