明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

淺水灣嘗東京咖喱名店 港大捕捉「落日飛車」

【明報專訊】坐上觀光開篷巴士，既可悠閒坐足全程，也可隨時上落車玩盡多個港島南區與西區景點。

前身是淺水灣酒店的影灣園商場，裝潢充滿歐陸風情，挑高長廊、中庭庭園、旋轉樓梯等，都很適合打卡。商舖方面，入選日本美食指南Tabelog東京咖喱百名店的CURRY UP，去年在影灣園開設第一間海外分店，裝潢還原東京店的簡約格局。餐廳主打5款咖喱，有別於味道偏甜的日式咖喱，CURRY UP偏向香料味濃郁的印度咖喱，招牌牛油咖喱雞味道溫和，雞肉分量雖不算多，但肉質軟嫩，裹滿醬汁後非常下飯。

往淺水灣海灘方向走，商場The Pulse坐擁無敵海景，1樓不止有多個鞦韆座位打卡，同層的咖啡店%Arabica亦有不少向海座位，可chill住歎咖啡。本地密室逃脫遊戲品牌Lost亦設有分店，共有7間遊戲房間，除了一般密室逃脫，還有適合兒童及新手的LOST Junior版本，難度相對簡單。The Pulse分店特設結合密室逃脫與劇本殺的角色逃殺，玩家不僅要在限時內從劇本推理、解謎，還要解開機關，獲取線索。近年熱門的踩格子遊戲這裏一樣有，考驗玩家的速度和反應，遊戲節奏會逐漸加快，非常刺激！LOST的遊戲背景多以科幻、神話故事、耳熟能詳的懸疑案件改編，亦不時與不同IP合作，推出新主題。

乘開篷巴士在山道天橋上飛馳而過，那猶如過山車般的體驗令人興奮，不過山道天橋的魅力可不止於橋上。搭上H4在香港大學百周年校園的巴士站下車，經附近港鐵站走至B1出口後，密集高樓間忽爾出現一節短橋，這一段其實是山道天橋一部分，是不少攝影愛好者拍攝「落日飛車」的取景點。面向皇后大道西而立，以長焦鏡頭聚焦橋身，待雙層巴士經過，就可定格巴士穿梭於高樓夾縫的一刻。●

CURRY UP

地址：淺水灣道109號影灣園商場地下116舖

%Arabica

地址：淺水灣海灘道28號The Pulse 2樓205號舖

Lost The Pulse

地址：淺水灣海灘道28號The Pulse B1層102號舖

[好去處]

上 / 下一篇新聞