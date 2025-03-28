走入Pat Lee超級英雄世界

【明報專訊】如果你是漫畫迷，或是對超級英雄情有獨鍾，那麼對國際漫畫藝術家Pat Lee該不會陌生。他曾參與創作許多Marvel和DC英雄漫畫作品，包括X-Men、Iron Man、Spider-Man、Superman/Batman等。最近香港海港城美術館正舉行他的漫畫藝術展Spectrum of Heroes。 這次藝術展展出他20件作品，從漫畫手稿到插畫設計，每件作品都充滿他對英雄角色的熱情與創意。