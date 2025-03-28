走入Pat Lee超級英雄世界

【明報專訊】如果你是漫畫迷，或是對超級英雄情有獨鍾，那麼對國際漫畫藝術家Pat Lee該不會陌生。他曾參與創作許多Marvel和DC英雄漫畫作品，包括X-Men、Iron Man、Spider-Man、Superman/Batman等。最近香港海港城美術館正舉行他的漫畫藝術展Spectrum of Heroes。 這次藝術展展出他20件作品，從漫畫手稿到插畫設計，每件作品都充滿他對英雄角色的熱情與創意。
Pat Lee更和哥哥Roger Lee合作，創作一幅以超級英雄為主題的黑白墨水畫作，描繪英雄從困境中掙脫的壯麗場景，當中還附上一句「For every storm that passes, a stronger you is born」，希望將力量和勇氣傳遞給參觀者。現場也特設漫畫閱讀區，Pat Lee精選12本漫畫書，讓大家沉浸故事情節中，親身體驗漫畫魅力。
Pat Lee漫畫藝術展
Spectrum of Heroes
日期：即日至4月21日
時間：上午11:00至晚上10:00
地點：海港城美術館（海港城海洋中心2階207號舖）
查詢：2118 8666
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