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開眼 玩樂擴志

鑽入白貓忘憂角落 漫畫牆下發白日夢

【明報專訊】繁忙的都市人不斷追逐科技與物質，常常忽略生活中的細節與四周的變化。在人潮絡繹不絕的中環，位於蘭桂坊斜路頂的LKF Tower原來悄悄地換上新裝，搖身一變成33 Wyndham Street，大堂樓層則化身Wyndham Social互動交流空間。鮮艷的色彩從空間內滿溢而出，一隻可愛的白貓正對着大家微笑；那是本地創意品牌Club Babo的首個Solo展覽The Daydreams of Mr Flat Cat，讓大家一齊發「白日夢」！

走進展覽場地，立刻被色彩繽紛的漫畫壁畫包圍，投入一個充滿童趣與幻想的世界。場內主角是一隻形象樂觀又幽默的白貓——Mr Flat Cat。扁扁的臉、圓滾滾的身形，臉上總是掛着慵懶又療癒的笑容，就像邀請參觀者進入其白日夢世界。

Mr Flat Cat由Club Babo主理人Ian Wong創作。品牌經常參與各地玩具展覽，包括日本的Wonder Festival、台北國際玩具創作大展、台灣文博會等，品牌特別受台灣的藝術玩具迷青睞，是許多收藏家的心頭好。在去年舉行的香港Amazing Toy Show中，Ian更贏得最具潛力玩具設計師獎。他亦與多個潮流品牌如GOOD DAY by ad-lib、RhinoShield等合作，將藝術玩具與潮流文化結合。

白貓疫情間誕生 可愛正能量

 Ian的設計風格從早期的怪獸與外星人，逐漸轉向可愛療癒的方向，尤其是他筆下的Mr Flat Cat，以圓潤的外觀和幽默的性格，成為品牌最受歡迎的角色之一。談及Mr Flat Cat的誕生故事，要回到疫情時期。Ian表示，當時社會充滿壓抑與不安，他感受到人們需要更多正能量，於是決定透過可愛的角色傳遞溫暖，鼓勵大家撐下去。

Ian笑說，Mr Flat Cat的靈感來自他飼養的貓咪，因此比起早期設計的其他角色，創作時更有共鳴，「因為我常常幻想Mr Flat Cat就是自己養的貓，創作時就像延續牠的故事」。細心留意會發現Mr Flat Cat身邊經常出現一隻小老鼠，名叫Mini Mice，其實是Ian的化身。透過這兩個角色互動，反映他與貓咪之間那份親密關係。

Ian分享，貓咪總是發呆，就像在思考什麼，這種狀態讓他聯想到「白日夢」的概念。「白日夢是一種很舒服的狀態，是最放鬆的時刻。」他認為白日夢讓人暫時脫離現實，進入一個充滿無限可能的世界，而這種對生活的觀察與感悟，催生了今次展覽的概念。他希望透過Mr Flat Cat的角色，讓參觀者放慢腳步，享受當下的美好，並從中找到屬於自己的幸福。

玩具表達直接 首次挑戰漫畫

除了創作貓咪角色，Ian也圍繞着角色創作漫畫，對他來說是一個全新挑戰，「這是我第一次嘗試畫漫畫」。最初他為藝術玩具的包裝繪製插畫，後來進一步創立個人品牌，推出原創角色與相關周邊產品。漫畫雖然不是Ian熟悉的領域，但創作過程出乎意料地順利。他形容創作時的狀態也像發白日夢一樣，自然而然將想法畫出來，「基本上想到什麼我就立刻畫出來，甚至不用起草稿」。他認為漫畫能夠表達更深層次的內容，發揮空間比較大。「玩具的表達通常很直接，可能一看到就會很開心；漫畫則能傳遞更多信息，好像是把時間線拉長，變成動態的表述。」

10 幅壁畫像10則小寓言

Ian在成長過程中也讀過許多膾炙人口的漫畫，像是《花生》（Peanuts）和《老夫子》等，發現漫畫是一種很容易閱讀的創作形式，並且往往與大家的童年回憶有着密切聯繫。所以他選擇將顏色鮮明、標題簡短的漫畫放在Wyndham Social這個人來人往的空間，提醒匆匆的行人想起生活中一些被遺忘的小片段。

展覽總共展示了10幅漫畫壁畫，每一幅也傳達Ian的人生感悟，像一些小寓言。漫畫標題簡潔有力，像是Go with the flow、Take it easy等，一看就能感受到Ian順其自然、活在當下的生活態度。他特別提到自己最喜歡的兩幅作品是Just breathe和Time is now!。前者靈感來自現代人常常被手機和社交媒體困擾，潛意識與他人比較，而呼吸是很簡單的動作，卻讓我們暫時忘記煩惱，專注當下；後者則是Ian提出關於時間的問題，雖然「時間就是現在」是很抽象的概念，但希望每個人都思考一個屬於自己的答案。這些漫畫不僅充滿童趣，更引發思考。

除了漫畫壁畫，展覽還設置了一個1.4米高的Mr Flat Cat公仔模型，讓大家與這隻趣怪白貓打卡。Club Babo也特別為這次展覽設計限量周邊產品，包括Mr Flat Cat和好友角色的文具、布袋、服飾、模型和絨毛玩具等。其中T恤和鈕扣襯衫都印有Mr Flat Cat的趣怪表情，時刻提醒大家擁抱其生活態度。

Wyndham Social×Club Babo

The Daydreams of Mr Flat Cat

日期：即日至4日6日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：中環雲咸街33號地下

票價：免費

網址：bit.ly/420Gclc

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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