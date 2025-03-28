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科技巨擘衣物拍賣 喬布斯煲呔 見證早年威水史

【明報專訊】珍罕的古畫、花瓶等古董藝術品是收藏家醉心的寶貝，但原來和科技、歷史有關的東西都有收藏價值，成為拍賣會中被爭奪競投的對象。最近有拍賣行推出的「科技」專場，將朱克伯格（Mark Zuckerberg）至愛的黑色連帽衫、喬布斯（Steve Jobs）於1984年Macintosh電腦發布宣傳照拍攝和出席活動時佩戴的領結等物品和文獻上拍，讓大家回顧人類科技和歷史的發展。

朱利安拍賣行最近在美國洛杉磯舉行了網上同步競投的「焦點：歷史與科技」拍賣會，展示逾30件世界歷史上的珍罕「科技」文物。執行董事兼聯合創始人Martin Nolan說，這批收藏品是國家檔案館級的優質藏品，當中包括來自白宮和鐵達尼號的稀有物品，記錄了現代世界歷史，揭示20及21世紀的重大事件與領導人的生活。當中一大亮點，是同場展示兩位數字時代巨頭喬布斯和朱克伯格曾穿著的服裝。

「他們付我60美元，所以我戴了煲呔」

在大眾印象中，喬布斯常常穿高領毛衣和Birkenstock鞋。在IT界地位顯赫的他，卻曾入選時尚雜誌GQ的矽谷最差衣著品味男士排行榜。然而，喬布斯的casual wear可說是帶起另類潮流，令業界興起簡便衣著之風。但其實在他年輕時候，打扮卻是「官仔骨骨」，甚至會戴煲呔。拍賣行指喬布斯的個人物品在拍賣會上屢破紀錄，記錄了他多年在IT界的創新風格和傳奇成就。是次上拍的綠色Wilkes Bashford粉紅色條紋煲呔，是他在1984年新款Macintosh電腦發布前佩戴，包括1983年科羅拉多州阿斯彭國際設計會議發表演講期間，以及1984年1月24日Macintosh股東大會。他在這些活動展示新電腦的開創功能，是個人職涯的重要時刻。於1983年的國際設計會議中，他在演講開始時說：「他們付我60美元，所以我戴了煲呔。」多年後，這番講話令這煲呔火速升值。在今次拍賣會中，投得此領結的藏家獲附送一本名為The Computer: An Illustrated History from its Origins to the Present Day的書籍，其封面正是喬布斯戴着該款領結的相片。

另一位被評衣著品味差勁的IT界巨人朱克伯格的衣服，亦在拍賣會亮相。這款於2010年為facebook訂製，共同創辦人朱克伯格曾多次穿過的連帽衫，究竟有什麼特別？2010年是講述朱克伯格的一套獲獎傳記電影The Social Network的上映年份；同年他又以「年度人物」登上《時代》雜誌封面。拍品還附上朱克伯格的Meta卡片手寫便條，寫着：「我最喜歡的舊式facebook連帽衫之一。早期我一直穿著它。內襯上更有我們品牌最初的使命宣言。希望你喜歡它！」拍賣行指這拍品的銷售所得將用於資助得州學童的課外活動。

水上飛機畫作 登雜誌封面

除IT界外，航空業的相關文獻亦是拍賣焦點。在航空業發展期間，不少廣告、雜誌封面和卡牌的原創藝術品記錄了行業的發展史。拍賣行指，「1938年Air Trails雜誌封面波音314水上飛機畫作」是該雜誌1938年1月號的封面作品。波音314水上飛機被稱為「泛美航空公司的大西洋飛剪船」，這期雜誌探討了新飛機的設計，以及在跨大西洋商業客運航班競賽中的商業價值。1943年，時任美國總統富蘭克林．羅斯福（Franklin D. Roosevelt）曾乘坐314型飛機前往Casablanca參加會議，成為第一架運送美國總統的飛機。

甘迺迪平腳短褲 腰間繡暱稱

美國總統在傳媒面前必須西裝革履，可想像成為總統前的約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）穿平腳短褲的模樣？拍賣會上竟有一款珍貴私物：甘迺迪二戰期間在美國海軍服役時的象牙色棉質平腳短褲。這條棉質短褲，表面可謂平平無奇，但主人來頭強勁，令其價值上升。二戰期間，甘迺迪曾擔任所羅門群島魚雷艇PT-109指揮官，其間曾被一艘日本驅逐艦撞擊，險些喪命。此短褲上手工縫製的標籤便繡着他的暱稱Jack Kennedy，並附有其前秘書Mary Barelli Gallagher簽名的真品證書。1961年11月18日的《星期六晚郵報》（The Saturday Evening Post）以甘迺迪為封面，刊登了一篇關於他在魚雷艇工作時冒險經歷的文章，有助考證其海軍生涯。

說起航海，鐵達尼號自然是航海史上最著名的一艘郵輪。鐵達尼號在1912年首次航行時不幸沉沒，而船上的文物則陸續流出市場，例如「海難倖存者Lucy Ridsdale從拯救船卡帕西亞號（The Carpathia）發出的『報平安』電報」是記錄這宗船難的珍貴文獻。這航運信封原件由倖存的鐵達尼號船員簽名，上面寫着「安全——露西」（Safe-Lucy），是另一名倖存者Lucy Ridsdale從救援船Carpathia號上寄給她在威斯康辛州密爾沃基的妹妹。電報日期為1912年4月18日，以鉛筆在Marconi International Marine Communication Company表格上書寫。拍賣行指Lucy Ridsdale是鐵達尼號二等艙乘客，在倫敦擔任私人護士的她當時正從倫敦搬到美國。海難發生後，幸運的Lucy Ridsdale登上沉船左舷的10號救生艇，但其所有財產都在這場悲劇中失去。按1912年4月24日Marietta Daily Times刊登的文章記錄：「我看到軍官和乘客使用救生艇，將婦女送上救生艇，很快我也被人扶上了救生艇……天氣很冷，艇子開始進水，我們很凍很難受。過了很長時間，似乎好幾個小時後，我們才被卡帕西亞號救起。」這封電報記錄在1993年出版、由John Booth和Sean Coughlan撰寫的Titanic: Signals of Disaster一書當中，有助考證這段歷史。

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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