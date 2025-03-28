粗獷建築雙城記（下）：由藝術到工業的東渡實驗

硬朗的南岸建築巨構

1951年，泰晤士河南岸曾舉辦「英國節」（Festival of Britain），展示戰後英國的工業設計，是前衛建築及未來科技的前瞻。其後20多年，該地段陸續建造出兩座極具爭議的粗獷巨構——1968年的希活美術館（Hayward Gallery）及1976年的皇家國家劇院（Royal National Theatre）。南岸中心（Southbank Centre）作為皇家節日音樂廳（Royal Festival Hall）的延伸，並沒有因循守舊跟隨1950年代的「現代節日」風格（festival style），反而以硬朗的粗獷風格取而代之。南岸中心包含了美術館（希活美術館）、音樂廳（伊利沙伯女王音樂廳，Queen Elizabeth Hall）、演講廳（浦賽爾廳，Purcell Room）及英國電影協會影院（BFI Southbank）等文化設施，由前政府建築師恩格爾貝克（Norman Engleback）設計，團隊內赫倫（Ron Herron）及喬克（Warren Chalk）更於同期創辦影響全球的建築理論團體Archigram。南岸的建築體量破碎散亂，主要的美術館展覽廳設計酷似外星飛船，這些美學均呼應了Archigram倡議的「行走城市」（A Walking City）理論。

實驗物料與預製件技術

前衛建築的背後，也可見到實驗性的施工技法。不難發現，南岸中心建築群的麻石粒飾面混凝土外牆為工廠預製構件，屬於當時應對大量重建工程及加速建造周期的新技術。1960年代，土木工程出身的潘衍壽遠赴英國倫敦帝國學院進修，吸收了關於預製件的知識。潘衍壽於1964年回港後，隨即在邵氏片場宿舍區及製片部的外牆上應用預製件技術，是香港本地早期的預製件建造實驗先鋒。1970年代的東海工業大廈，潘氏更把預製技術發展至主體結構中。龐大粗獷的東海工業大廈，僅僅花了12個月便落成啟用。細心比對，大廈的立面，更有着與希活美術館相同的麻石粒飾面混凝土預製牆板。

片場、工業大廈和未成事的學院設計

南岸中心東側是曾被查理斯三世狠狠批評的皇家國家劇院。背後的建築師拉斯頓（Denys Lasdun）曾受潘祖堯（設計神託會培敦中學的建築師）邀請，來港參與九龍塘第二理工學院（香港城市理工學院，現為香港城市大學）及浸會學院（現為浸會大學）擴建的建築設計比賽，可惜兩度落敗，遺憾未有為香港留下粗獷作品。反而曾在拉斯頓事務所（Denys Lasdun & Partners）工作的英國建築師羅素（David Russell）在1971年移居香港，在港約20年內，負責設計的啟德空運貨站大樓、油塘冰廠及赤柱Pendragon住宅等項目，均帶有強烈的拉斯頓美學影子。

英國粗獷建築非倫敦獨有

把視線再次放到英國，當地每個大城市，均可找到以粗獷風格設計的大型公共建築，例如曼徹斯特的皮卡迪利廣場（Piccadilly Plaza）、伯明翰的話劇團劇場（Repertory Theatre）、格拉斯哥的亨特美術館和麥金托什之家（The Hunterian Art Gallery and The Mackintosh House），以及愛丁堡大學主圖書館（University of Edinburgh Main Library）等等。說回倫敦，一天之內要遊歷不同大師的粗獷建築並不困難，除以上提到的地點外，也可考慮入住聖吉爾斯酒店（St. Giles Hotel）或「標準倫敦酒店」（The Standard Hotel）。南倫敦的布里克斯頓休閒中心（Brixton Recreation Centre）、東倫敦的阿士頓之家（Ashington House）也是推介之選。

文：Bob Pang（建築師，《未知的香港粗獷建築》及《建築文雜》作者）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]