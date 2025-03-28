初來日本時，因幸運地仍有香港工作，我同大家一樣覺得日本乜都好平；然而實際在日工作，攞住份日本人工，眼前是因日圓貶值、氣候影響等等而不斷飈升的物價，我無法再覺得啲嘢好平。在東京25至30歲的OL平均每月人工為25至32萬円，計番港紙其實得萬三至萬六。日本還有保險、年金等等必須要交的費用，加上屋租水電煤，每月分分鐘只剩港幣兩三千。2023年平均用2500円（港幣130元）買到的5公斤米，𠵱家貴了差不多一倍。我亂來的10算概念是為了方便自己想像兩地物價差距：香港人攞住香港人工來旅行，食居酒屋又叫魚生又飲酒先每人5000円（約港幣250元），平到喊呀！但對當地人來說就是食了餐500蚊飯的感覺。

根據日本總務省在2023年的「消費者物價指數」數據，這30年間日本物價約上升一成；於1994年消費者物價綜合指數為96，2023年則為105.6。即是說日本在這30年的物價，基本上沒有太大升幅。但到了2024年，消費者物價綜合指數為107.9，到2025年1月，則達到了111.2。至於日本人工呢？在Google輸入「日本 賃金 横ばい」，會先看到AI分析給你的簡短結論：由1990年代以後日本平均人工幾乎沒有變動。OECD（經濟合作暨發展組織，以歐洲諸國為中心，並包含日、美在內38個先進國家加盟的國際機構）曾做過一個圖表，反映世界七大工業國加上韓國，在過去20年間平均年收入的推移。其他國家都是持續上升，只有日本一直小幅度升升跌跌，2000年跟2020年的年收入幾乎一樣，就像一條橫線。近兩年就算名義上加了人工，但受物價上升影響，購買力反而下降。

簡單來說，這數十年日本的人工物價沒有太大變化，日本人習慣於這種生活，所以近兩年的物價升幅其實是打破了他們安穩的日子。在香港生活慣了乜都貴，5000蚊租間劏房70蚊食個茶記，其實是件金錢觀扭曲、很變態的事。等到兩星期後出埋下篇，睇吓到時啲米係幾多錢。

文：Papaya Fung（喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

[開眼 大都會文藝誌]