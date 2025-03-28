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回應歷史 連結新血 體育園藝術品展現啟德百感

【明報專訊】「為什麼香港又叫九龍？」3年前，啟德體育園高級總監藍列群遇到中國雕塑家任哲的提問，不知如何回答是好。由此啟發體育園委約任哲做一件既代表九龍啟德，又含中華文化元素的作品，3年後任哲交出藝術裝置《龍之九子》，現放置於主場館外中央廣場。另外還有10多組公共藝術裝置或壁畫遍佈園區，當中不乏年輕藝術家的參與，為他們提供展示創意的平台。若大家今天去觀看七欖球賽，可走遍體育園角落，尋找藝術品的蹤影，之後亦可到附近社區繼續發掘有趣的歷史。

除了體育、娛樂，啟德體育園亦積極發展成藝術文化地標，其定位緊扣歷史，強調打造以在地記憶和社區參與為本的藝文生態。體育園位於九龍城區，當區的變遷是香港一段的發展歷史——宋帝昰及宋帝昺逃亡時途經九龍，後有「宋王臺」石碑紀念；鄰近的九龍寨城由駐防軍事基地變成「三不管」地帶；前啟德機場接通世界，令香港成為國際航空樞紐，現時體育園正是位於當年北停機坪西部的位置。藍列群認為從宋王臺到啟德機場的航空發展，以至周邊地區承載的社會人文故事，足以讓這片土地成為香港歷史發展的主要見證人。

反映九龍城、機場歷史與文化

「那時候機場的歷史跟現在很不同，但都是在講人離別和重回的感覺，我們在這裏（體育園）可否找回我們的pride（驕傲）、freedom（自由）、excitement（興奮）、joy（歡樂）？這就是我們的設計，在這一個時間怎樣找回它的靈魂和發展。」因此早在體育園設計的籌劃階段，已確立「啟德百感」的核心主題，從文化傳承、航空、體育、社區發展史四大範疇，反映啟德地區歷史傳承與文化沉澱，展現從過去到現在的多樣和未來的發展潛力，讓歷史、藝術與社區文化深度融合。

人與物的生活和事迹就是「啟德百感」的重要宗旨，於是體育園請來世界各地藝術家、本地設計院校及設計團隊，以不同時期的歷史和體藝元素為素材製作公共藝術裝置，期望這片土地將連繫不同時間點的過去、現在和未來，為香港主場注入活力。除了任哲的《龍之九子》和其他藝術裝置可在剛過去的「啟德藝術周」見到之外，之後會長期擺放，更多新作亦會陸續登場，散佈於體育園。

青年運動場外的13/31廣場，取名自以降落難度高而聞名的舊啟德機場13/31跑道，現時放有澳洲藝術家羅素安達臣創作的雕塑《着陸》，從廣場名字和運動員跑去抓緊掠過的飛機的雕塑姿勢，都對照機場歷史。藍列群說：「最重要的是，我們自己現在想創造的歷史是什麼，我們想創造什麼回憶。」體育園將想像空間交給年輕藝術家，讓他們注入嶄新視角與靈感。

青年藝術家雕塑糅合漢字與競技

位於零售館2旁邊的渡行徑，亦擺有一組10件，由香港知專設計學院建築設計高級文憑課程畢業生羅霆、梁軒駿及胡曉宜創作的《氣流》，作品是對啟德、歷史與文化的獨特想像。《氣流》以10個傳統書法漢字為基礎，各代表一個競技運動項目中的動作姿勢，例如斬、破、刺、滾、撲、冲等，裝置外形圓滑柔軟、如隨風擺動的姿態，就像飛機起飛掀起的空氣流動。此作品是從2022年「啟德體育園戶外雕塑學生比賽資助」計劃中挑選出來，體育園指「為青年藝術家提供了展示創意的平台，更進一步強化體育園與本地社區的連結與互動」。

12生肖塗鴉筆觸層次細膩分明

體育園另外找來推廣街頭塗鴉、壁畫創作的團體HKWALLS合作，在藝術周推出一系列面向年輕觀眾的作品和活動。渡行徑旁、運動健康中心外的牆壁上就有中國塗鴉藝術家Satr的作品《生命的律動》，靈感源自十二生肖競賽的故事。善用噴漆霧化和透明化技巧的Satr，在塗鴉上展現東方繪畫中層次細膩分明的筆觸，畫面中神態各異的12隻動物一同向前奔騰，跑動時帶有煙霧感。HKWALLS聯合創辦人及總監黃智茵介紹，Satr用了5天便完成這幅長40米的作品，她用噴漆罐以剛柔並重的方式噴製，要做到層層疊加分明的效果難度高，「spray can有很多不同的cap噴嘴，噴出不同的形狀和粗度的線條，spray can control說的是手指的控制，你一定要學懂怎樣用手指去控制施力，才可以畫出很仔細、像頭髮一條條絲的線，Satr非常有經驗」，黃智茵說要尤其留意塗鴉層次和動物眼神。

HKWALLS第6屆師友藝術計劃的完整成果，3月30日起將於體育園內展示，此計劃由專業街頭藝術家帶領年輕藝術家參加6個星期的訓練，啟發他們的藝術路，體育園亦指「致力於為年輕藝術家與社區之間搭建互動的橋樑」。黃智茵介紹入選的人必然要對創作充滿熱誠，「唔畫會周身唔舒服」。入選者之一Noah Del Rosario具版畫、紋身和塗鴉背景，作品名為《德》，她將小篆體的「德」字與白兔變成主角，據作品介紹：兔子好動和感官靈敏、德的字形由「心」、「彳」、「直」3個部件組成，分別代表心境、行為、相遇的意思，Noah「希望每個人在運動的過程中也能像兔子一樣，好好體驗生命力帶給我們的愉悅感；願每一個來到『啟德』的人，擁有開放的心態，萬事萬物遵道而行，如兔子般靈活探索這個世界」。

啟德體育園

地址：啟德承啟道38號

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

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