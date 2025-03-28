明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

Friday Planner：空間夠不夠

【明報專訊】從小老師教導分享是美德，一班藝術家在香港藝術中心14樓香港歌德學院內，則不斷共享自己的「一半」。藝術團體SOMEHOW首先分一半空間，給灣仔富德樓的Good Night Gym，舉辦菲律賓魔杖工作坊，餘下地方又再分其中一半予攝影書平台Phoboko展示和協作攝影小誌。

該說他們大方嗎？又不太對，分享列表上還有藝術家周翊琳、黎倩華、黃景愉等9人在排隊，宣傳單張解析度不夠高，長方形示意圖被對半分割6次後，已經不大能看清其餘名字（如高穎琳、曾詠暉、阡阡、凌中雲、葉偉靖）。活動持續至本周六（29日）。分享到最後，這些藝術家的空間，可能跟樓下Collect Hong Kong部分參展畫家的差不多大，畫作密密麻麻陳列在地下至4樓樓梯牆壁上，有的位於洗手間指示牌正下方。

藝術三月的範圍，不局限在灣仔。乘港鐵（或104號過海巴士）前往石硤尾賽馬會創意藝術中心（JCCAC），高穎琳在那兒換上策展人身分，策劃平行展覽「廠景」和「玲瓏新瑰」。同棟建築物的租戶、攝影文化團體光影作坊不獲續租，7月前要搬離現址，於是很珍惜僅有的時光；藝術組合Rage Against The System用被人棄置的Art Basel目錄，拼貼了新作品。

再坐多幾個站（或86號巴士轉85號）到火炭，有新成立的藝廊「嚮渡藝術空間」。李寧等4個藝術家一起辦頭炮展覽。現實中李寧擁有的創作空間不算多，他於是創造了好多個虛擬時空。版畫To the show上，同展藝術家何兆基用蹺蹺板槓起了大石頭，螻蟻得以通過。藝術家朱樂庭和劉家俊，以及藝廊東主也在畫面上，他們會遠行爬上山嗎？李寧不知道，他說若覺空間不夠，正是休息唞唞的時候。

#香港歌德學院 #SOMEHOW

#Good_Night_Gym #Phoboko

#高穎琳 #JCCAC #平行展覽

#廠景 #玲瓏新瑰 #光影作坊

#嚮渡藝術空間 #李寧 #版畫

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕Friday Planner 版畫 嚮渡藝術空間 光影作坊 玲瓏新瑰 廠景 平行展覽 高穎琳 香港歌德學院 開眼

上 / 下一篇新聞