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粉彩畫、三色豆也有意義 「愛家號」雙人展透視神聖日常

【明報專訊】藝術三月，城中各大藝術盛事爭相綻放之際，遠在南區一角的SC Gallery卻選擇悄然展開一場以日常為題的展覽，透過兩位資深藝術家黃慧妍及王浩然的作品，嘗試詮釋「日常即神聖」。

策展人容穎怡指出，香港本土藝術在疫情後迎來新一波興盛，新一代藝術家備受矚目。回溯近年香港藝術發展脈絡，2009年本地藝術開始為大眾關注時舉辦的「路易威登：創意情感」展便邀請了7位當年的新進本地藝術家參展，王浩然、黃慧妍赫然在列。容穎怡說，這群一直堅持耕耘至今的藝術家，實值得在藝術三月被重新討論。留意到近年藝壇熱中探討「有意義」的議題，她認為面對大事件、大時代，保持日常更重要，如戰亂時期的藝術創作也不一定關乎宏大敘事。她想起本地藝術家陳育強曾評論謂香港藝術家的作品多關注日常，便特意邀請兩位在圈內「出名重視家庭」的藝術家參展——「神聖一直都存在，作為一個照顧者本身已好神聖」。

黃慧妍——報班學藝 畫中「層層疊」找秩序

成名多年的黃慧妍，於這次展覽展示了以和諧粉彩為媒介的作品。她說去年完成中大藝術史博士學位後，曾在網上搜尋「藝術」的關鍵字，被大量藝術興趣班廣告轟炸，笑言「當下睇到好㷫，我堂堂一個藝術博士」，但又反思「覺得自己嗰啲係藝術、人哋唔係」的偏見「好唔啱」。於是她便報名參加不同藝術班，甚至幾乎把市面所有用於和諧粉彩的消字板都買下，以課上學到的手法完成一系列創作。不過，對比坊間採用簡單、不會出錯的方法完成固定圖畫，黃慧妍則打破原有指引與「對錯」構築作品——如《The World》便以不同色彩構成了畫面內的幾組場景，層層重疊，「好似要喺一個所有嘢都太多嘅世界裏面搵到秩序」。於她而言，系列畫作所呈現的，是「當刻我嘅世界需要有嘅嘢」。

除了圓形的星球、長方形的地板外，還有畫布長得像「天國之門」——光線穿透教堂的七彩玻璃時彷彿是通往天國的大門，而狀若一道道窗的畫布也成為了穿梭不同場景的大門。容穎怡眼中，這種特性使黃慧妍的創作展現一種精神的包容性——養育小孩、藝術創作、與世界的調和，有一種共時性的神聖。

王浩然——情感化作符號 記與子女相處

王浩然作品則相對直觀，卻又顯現出一種「錯位」的日常——作為三孩之父，又是美國頂尖學府教授，卻因為子女定居英國，須長期穿梭兩地爭取與孩子相處的每分每秒。如《Packed Lunch》系列作品源自他在女兒2至4歲時每天在其午餐內放入的畫作；《January Hug Log》則在日曆上中「正」字記錄與孩子擁抱的次數，將情感轉化為可見的符號，容穎怡認為，這種用盡所有方式令自己每天都見到小朋友、維持日常與關係所付出的努力，很有力量。

同場的另外數幅作品，則展現了王浩然為飲食失調的孩子扭盡六壬，將類似的食物變成不同形態：為熬煮高湯而切成的精美蔬菜粒、中產飲食的蔬菜組合，甚至是「劣化版」的三色豆，這些不同切割食物的場景、為他人準備飲食的狀態，療癒自己與他人的同時，對容穎怡而言同樣訴說着一種為他人努力付出的神聖。

在喧囂的藝術季，容穎怡特意選擇了較少被談論的日常面向策劃展覽，透過作品所貫穿着對世界與身邊親友關心的姿態，開啟思考生活本質的窗口：「日常與神聖，講到尾就是一種關係和狀態，願意給另外一個人進入自己生活，或願意為他人付出時間和心力，已經係一種神聖。」

王浩然黃慧妍雙個展： 「日常即神聖」

日期：即日至4月5日

時間：中午11:30至晚上6:30 （周二至六）

地點：黃竹坑道53號英基工業大廈1902室SC Gallery

詳情：bit.ly/41CVBrG

文：鍾卓言

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕日常即神聖 容穎怡 王浩然 SC Gallery 黃慧妍 開眼

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