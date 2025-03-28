助新秀初入市場 解買家空間顧慮 微型畫作在藝展崛起

《紐約時報》旗下雜誌T Magazine月初報道，微型畫作是新趨勢——明信片或冲涼房磁磚大小的畫作，正在挑戰人們對「大」的追求。畫作更大，通常意味着價錢更高——畫廊以長和高為基數定價；但藝術家要具備更大的工作室創作和儲存作品，要購買更多顏料，也要支付更高運輸費用。

藝術品愈大件愈好似乎是定律，如港島甲級商廈大堂常見的畫作多為巨幅，以求氣勢澎湃。但香港藝術家尹靖瑤告訴記者，她觀察到近年不同展覽中，小幅畫作佔比多。她一幅版畫作品目前正在Collect Hong Kong（下稱Collect HK）陳列，主辦方建議每件作品長、高和深度各不能大於1米。

同在3月舉行的Art Basel、Art Central和Collect HK，各有不同定位。Art Basel雲集老牌畫廊，如香港「軒字輩」畫廊，展出作品價較高，面向國際市場。Art Central展場位於中環海濱，規模較小，主打中小型香港及亞洲藝術品。今年由The Collectible Art Fair改組後首辦的Collect HK，則主打本地藝術家。

難供藏家「show off」 但「更見筆法」

Collect HK內121件畫作（作品資料於3月22號擷取自Collect HK網上商店；其中兩幅畫列為同一作品，惟分開售賣），面積中位數為2736平方厘米（約2.9平方呎）——比一部30吋電視機小。畫作價錢由藝術家決定，中位數是1萬港元，呎價中位數為4645.2元。尹靖瑤的作品The Tranquility Moment定價7800元（20.5×22.5厘米），以面積計是展場內第五小的畫作。她說小幅畫有其限制，不少收藏家期待購入大畫，「大畫比起細畫出到更多details，畫面上更豐富同震撼，係細畫做唔到嘅嘢，冇得show off畀朋友睇」。

對藝術家而言，小幅畫平均定價較低，即使有幸遇到買家，扣除給畫廊的佣金後，亦不一定夠支付創作物料成本。不過，尹靖瑤指新進藝術家難有寬敞工作室，亦未必有餘裕雕琢大畫面，小幅畫是一種初入市場的進路。她最近到賽馬會創意藝術中心（JCCAC）看巴塞爾藝術展平行展覽「玲瓏新瑰」，以及友人的展覽「幸運星」，亦發現「handy size painting」是大勢。

Art Central沒把每一幅參展畫作擺上網，但在展場可見不少巴掌大的作品，例如韓國藝術家Sujin Lee兩幅18×14厘米大的作品，所屬畫廊FIM表示這兩幅作品定價700美元（約5460港元）。畫廊代表Seunghui Sim說，預想香港的房子同首爾一樣偏小，小幅畫是小巧選擇。

由具名氣的藝術家創作的小幅畫，價錢不一定便宜。北京畫廊Areté Space價值空間展出藝術家、中國現實主義畫家劉小東學生陳國寶的多幅作品，《燈眼》（21×14厘米）售9400元人民幣（約10,080港元）。畫廊職員表示，目前以投資為目的購買小幅畫的藏家不算多，但認為小幅畫的優勢是輕巧，當被畫作觸動，不需多考慮空間問題，便能收入家中；她建議藏家以畫功為標準收藏小幅畫，因為愈是小件的作品，愈突顯筆法和瑕疵。

Art Central盼涵多元生態 豎獨特定位

以色列畫廊Zemack Contemporary Art也有一小幅人物畫像，畫廊負責人說，沒有為迎合趨勢而展出小幅畫，選擇畫作的標準應該是美學價值，而不是大小。香港凱倫偉伯畫廊（Karin Weber Gallery）則說，團隊希望讓展出的藝術品有大有小，符合不同類型的藝術愛好者；藝術家劉杭霖的兩幅凹版畫只有8.5×12厘米，配上粗畫框，另具特色。畫廊總監楊廣發稱，展出的小幅畫，價格均為四位數字，一般人也能負擔。

這些畫廊的策略，均不是追求「小」本身，而是看見小型作品誕生，和希望購買這些作品的收藏者出現。就如Art Central展會總監Corey Andrew Barr回覆記者查詢稱，為讓這個藝博會的定位與Art Basel不同，團隊正嘗試涵蓋多元的藝術生態組成。當藝術不再鬥「大」，會否有更多人願意掏荷包參與？來到展場，是時候讓習慣了宏偉的瞳孔收窄，靠近看看微型作品。

Collect HK 17%畫作呎價跑贏住宅

問題：有多少Collect HK畫作的「呎價」，比你家房子貴？

答案：據「科一物業資訊」網頁，2025年2月全港住宅平均實用呎價（不包括居屋）為13,017元；Collect HK 121幅畫作中，有20幅（16.5%）比此呎價高。呎價最貴的為藝術家馮永基的Born Free（30×42厘米），每平方呎價約147,465元；呎價最便宜的一幅為Xiaoqing LAN的Relic（70×54厘米），每平方呎價約123元。

Collect Hong Kong

日期：即日至4月4日

時間：上午10:00至晚上8:00

地點：灣仔港灣道2號 香港藝術中心

詳情：bit.ly/43JWlhx

Art Central

日期及時間：

3月28日中午12:00至晚上7:00

3月29日上午11:00至晚上7:00

3月30日上午11:00至下午5:00

地點：龍和道9號中環海濱活動空間

票價：260元（3月28日）340元（3月29、30日）

詳情：bit.ly/41JKChl

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩、謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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