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副刊
開眼 文化特別版

每個人的藝術三月

【明報專訊】親愛的《開眼》讀者：

你們的「藝術三月」，小隊編輯和記者全部收到了！

對的，不必很有錢，也不必讀過藝術學位，人人都可以界定和欣賞藝術。因工作需要，經常看藝文活動的我們，好羨慕你們用清新角度看畢加索的畫——M+展覽「畢加索──與亞洲對話」、李慧嫻的手塑炻器——香港藝術館展覽「圓夢前行：香港藝術二三事」，以及交易廣場亨利‧摩爾（Henry Moore）的尖環——香港首批公共雕塑藝術。

雖然收到你們的Ig「限時動態」，壽命只有24小時，但《開眼》創刊一年半以來，與大家建立的聯繫，是會持續的。有讀者到日本DIC川村紀念美術館，留念閉館前的時光，也有人與正爭取自身權益的毛利人一樣，會被新西蘭山上的毛利藝術感動。

你可知道，每個人的藝術三月，該有不同模樣？到泰國旅行的讀者，傳給我們當地塑膠籃子層層疊姿態，讓記者想起小時候家品舖，香港製造的日用品，都很漂亮。新界朋友距離Art Basel較遠，倒更方便去舊墟新市探尋往昔小店印記。誰說碗碗碟碟就不是藝術呢？說不定會比藝博會展品更觸動你呢。

開眼同人 上

全城捕捉藝術 贏《開眼》周年禮

參與方法：bit.ly/3DVI2Mb

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

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