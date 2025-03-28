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「外星人」着陸Art Basel 漫遊展廳內與外

【明報專訊】當大小畫廊爭相吸引遊人目光，一名外星人悄悄於場邊着陸，揚言要做星空海盜，象徵展廳周遭還有一些「不那麼商業」的異質力量。記者隨外星人漫遊展場，探看Art Basel不一樣的一面。

辦過二手書店兼藝術空間「實現會社」，策劃過不少社區營造項目，近年以「外星人」形象示人的陳可樂，今年受Art Basel文化合作伙伴、香港逸東酒店藝廊Tomorrow Maybe邀請闖入展場，在展廳外停泊他與「族人」的太空站——展位模仿UFO、在錄像作品之中，以帷幕建構私密空間與來者對話。佈置如駕駛艙，概念是要反擊表演藝術作品在藝術展場如動物園般被圍觀的狀况：「我要做看人的那個，凝視你的凝望！」但更深層的原因，或許源自一種孤獨與被遺漏的感覺：見證facebook的出現將社會運動變得可視化，卻也經歷演算法一改之下使自己的社群「失火」，出現恐同、恐跨言論，不禁在內心呼叫「Where are my people?」，盼這次以虛空龐克與藝術為媒介，凝聚一班不受人類社會接納的群體。

話雖如此，但走入大型展會，無異於自願成為商品。由草根街頭走進商業市場，本以為會有一番天人交戰，未料陳可樂笑說：「賣，一定要賣！」——他一直秉持「不接受無償協作」原則，為免虧待團隊和同伴，這次更自號「海賊船」打劫機構收藏者，希望透過他們的資源接觸到在地社群，讓太空站巡迴東亞各地。

約10 年前因無法交租，輾轉到佳士得春季拍賣會當即時翻譯的他，當時遇到客人問他對菲律賓藝術家Ronald Ventura大型作品的意見，一番擾攘後陳可樂回答，作品揭露了觀光客視野對第三世界的剝削等，得到的回應卻是：「你覺得，我掛低一點好呢，還是掛高一點好呢？」不無諷刺，如今將作品帶入展場的他，不得不再次直面「消費」的議題。他卻表示，雖然影像、符號本來就是最快速被消費的，人又會在對符號產生免疫力後，要求消費更複雜的符號；但消費也有其解放力量，如消費者運動曾了結種族隔離，也將他的書籍帶到遠洋，寄望消費令他作為符號生產者的版圖去得更遠，在消費後留下餘蘊——「勞動者，請把握你僅有的權力，投我消費的一票！」

消費力量或可以成為一陣風，把議題推到更易被看見的地方。今年匡智會的「Neighbour‧活」展覽進駐會展3樓咖啡室，再次將匡智藝術家的作品帶入展會，為展會再添一份溫度。中六學生梁家謙第二次在Art Basel展出作品，動畫《一秒迴避》以陸續退役的港鐵列車「M-Train」為場景，描述他以一秒為限，避免長期盯住陌生人惹起誤會。匡智會表示展品雖不會出售，但希望展出過後，創作能成為學員們未來的收入來源。

而在1樓，同樣作為展會文化合作伙伴的HASS Lab也展出了「XO異彩藝術家獎」10個入圍者的作品。成員陳卓卓表示這群腦力多元藝術家雖然有一定程度的心智障礙，作品卻帶有獨特視角，同樣不設銷售，他們更希望透過在展會曝光，讓作品獲得更多認可，為這群腦力多元藝術家建立自信及認同感。

重新轉入展場，藝術品琳瑯滿目，時間有限，怎麼辦？陳可樂在展會挑選了3個錨點，讓讀者從外星人視角漫遊展場：離開太空艙，他先到毗鄰的HASS Lab觀看鄧啟揚作品《冷門木行店》，畫有專門製作船上木滑輪的老店「泗祥號」，是可樂以往在油麻地帶導賞必經之處，指向油麻地曾是海邊的歷史。之後他從這昔日的海邊航行到3樓，Contemporary by Angela Li展出本地藝術家陳育強的作品《蘇菲亞》，矽化木上的結晶呼應着一種特別的生存樣態，也予人一種「着陸異星」之感。最後一站則再次登上飛船重回太空——回到1樓的韓國畫廊ONE AND J. Gallery，展出金氏徹平作品《遊戲、舞與結構（彩色合板）#4》，簡約筆觸帶有童真玩味，最重要是畫有顯眼的UFO。

問及挑選此3件作品的原因，陳可樂笑稱全是偏心之選，想「打劫」成為自身太空船的一部分；亦以自身為節點，連結不同人，向讀者鋪展一幅獨特的圖像。展期尚餘3天，讀者不妨也與《開眼》小隊分享你的漫遊攻略。

文：鍾卓言

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕逸東酒店 Tomorrow Maybe 陳可樂 Art Basel 文化力場 開眼

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