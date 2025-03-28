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藝術專家帶團導賞 內地藏家南下「遊學」Art Basel

【明報專訊】3月尾，繞不開的除了逐漸回暖的天氣，還有城中藝術熱潮。Art Basel香港展會又到，灣仔會展中心變身「藝術品大賣場」，左邊是荒木經惟的寶麗來攝影，右邊是Louise Bourgeois的雕塑作品，本地藝術家楊東龍新作藏身展館一角，周俊輝的畫作亦觸動着記憶某處。世界藝術品雲集、各地畫廊匯聚，藝術家與策展人親自解說——這個周末，在Art Basel散步才是正經事？

等一等，別忘了，Art Basel不是博物館，而是藝術博覽會（art fair）。諸多藝術品，為展覽，為藝術，還為交易。Art Basel早前公布數據，指中國內地的高淨值人士（high-net-worth individual，坊間定義「富裕」的標準之一）在藝術品和古董的支出最多，中位數達到75.66萬港元，是排名次席法國（29.64萬港元）的兩倍有餘。瀏覽內地各社交平台，見不少畫廊、藝術機構都針對香港Art Basel推出「藏家遊學團」，即由專業人士帶團，向有意購買藝術品的團員介紹藝術品。以商業為目的的藝博會，需要導賞團嗎？內地買家行Art Basel，買什麼，又為何買？

潛在買家不一定了解藝術

「有意向消費藝術，或者正在消費藝術的人，很多並不一定真正懂藝術，沒有真正拿出時間研究藝術。」專注藝術資訊與拍賣收藏報道的99藝術網創始人楊凱說，受Art Basel吸引、有意向購買藝術品的藏家，並不一定了解藝術。以他是次帶領的「香港三月 遊學計劃」團為例，「參與者遍佈北上廣深，大多是企業家，已經解決經濟問題，希望享受生活」。在楊凱看來，享受生活，就要學會欣賞藝術。不諳藝術的人，游走在有243間藝廊參展的Art Basel現場，難免「蕩失路」，因而需要專業導賞，「幫他找到自己喜歡、想買的作品」。

4天3夜的遊學團，團費約數萬元。楊凱說，雖不方便透露具體數字，但依據往年經驗，遊學團在Art Basel中「消費能力都很強」。內地藏家為何願意付出金錢與時間，遠到香港購買藝術品？楊凱說，這與Art Basel本身的影響力，以及兩地對藝術品消費的稅務政策有關。

港買藝術品稅項較內地低

查閱資料，內地相關稅則規定，「超過100年的油畫、粉畫及其他手繪畫」、「超過100年的鑲嵌畫」等個別藝術品經文化部審核後，可享用0%關稅；但藝博會常見的當代藝術品，普通關稅高達50%。儘管法國、日本、韓國等享受「最惠國待遇」國家的藝術品可享減免，但仍需繳納部分關稅及13%增值稅。而香港藝博會買賣藝術品則不需交稅。「香港的藝術品稅收很便宜，內地就很貴，制約（藝術品）消費」，楊凱概括。

南下「遊學」Art Basel，有人貪便宜，亦有人貪靚。廣州水墨村美術館館長、策展人郭青帶領的「香港巴塞爾藝術展及國際畫廊考察」導賞團，由羊城讀書會主辦，廣州1200Bookshop、深圳電影空間「知影社」等「文青聚集地」，都在社交平台轉發推薦，甫推出已經爆滿。郭青笑說，團員以文青居多，「有藝術家、也有藝術愛好者」。在郭青看來，「Art Basel就像一個大市集，去到那裏可以看到全球來趕集的畫廊和藝術家，會非常有意思」，若沒有導賞講解，「加入Art Basel卻一件藝術都看不懂，那就純粹是為了打卡」。

18件大型裝置 演繹「歲月流轉」

郭青介紹是次Art Basel中，「18件大型裝置藝術品肯定是一個大亮點」。匯集18件大型裝置的「藝聚空間」展區，是策展人Alexie Glass-Kantor以「歲月流轉」為主題，最後一次為該空間策展。圍繞「歲月流轉」的「歷程」、「轉化」、「交匯」、「根源」4個展區，分佈在兩層展廳的4條走廊中。踏入Art Basel一樓展廳，首先見到的便是英國藝術家Liam Gillick的作品Perpetual Discussion Platforms。彩虹色的柱、寬敞的座位，裝置彷彿寫住「歡迎入座」，路過的觀眾卻遲疑再遲疑，將展品介紹反覆瀏覽，沒有「禁止觸碰」，仍然不敢接觸——或許這正是藝術家的用意。在Liam Gillick看來，人們通過設計空間塑造行為，但他希望不限定空間用途，只邀請觀眾聚集，在色彩、光線與時間流動間，交流、停頓、分歧……一切皆可誕生。

藝術家陳麗雲則帶來作品MOVANA，旅行證件、舊雜誌、地圖先被碎紙機切碎，再被她編織、重構，成為一張掛氈、幾件服裝。通過將寫有邊界與國籍的紙打碎，陳麗雲質疑身分、質疑定義，亦希望觀眾重新思考自己背負的故事與被定義的關係。觀看時，兩件立在台上的「毛褸」突然動了起來——原來這是陳麗雲和舞者Francisco Borges的現場表演Questioning the Line。面對面、背對背，明明看不見表情，卻彷彿隔着「毛褸」，與藝術家對望。

再往前走，是香港藝術家何恩懷的作品Return to Order。30件黃銅雕塑，或圓或方，在走廊上一線排開，看得清形狀，卻看不出內涵。原來，何氏追求的正是這種撲朔迷離的狀態，單看形狀奇異的雕塑聚在一起，不同方向望去，排列組合成不同輪廓，構成「烏托邦」城市，與現實相似卻又存在距離。這件展品禁止觸碰，走近細看，卻看見黃銅上倒映出自己的臉——人，也是「烏托邦」的一部分嗎？何氏沒有解答，但觀眾——無論是一擲千金的買家，還是欣賞藝術的文青——是藝博會的一部分，顯然是無可置疑的事。

Art Basel 2025

日期：即日至3月30日

時間：周五、六下午2:00至晚上8:00；周日中午12:00至晚上6:00

票價：$400至$730

詳情：bit.ly/3XwUb0N

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

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