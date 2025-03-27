SHOWCASE：解構剪裁 注入創意細節 回歸從容優雅基調

【明報專訊】還記得Daniel Lee於2022年入主Burberry時，由品牌商標到風格都來個重大革新，但幾季過後來到2025春夏系列，卻回歸Burberry那從容優雅的基調，並在源自英式文化的傳統之上，注入富有張力的創意細節和解構剪裁。系列中有短版和裁去長褸前幅的乾濕褸、斗篷帽子上如髮式的柯根紗穗條、採用經過水洗和日曬處理的輕盈仿舊布料，並適度地注入品牌的標誌格紋，感覺不張揚卻隱藏一股典雅的品味。●