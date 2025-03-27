明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

Life & Style

SHOWCASE：解構剪裁 注入創意細節 回歸從容優雅基調

【明報專訊】還記得Daniel Lee於2022年入主Burberry時，由品牌商標到風格都來個重大革新，但幾季過後來到2025春夏系列，卻回歸Burberry那從容優雅的基調，並在源自英式文化的傳統之上，注入富有張力的創意細節和解構剪裁。系列中有短版和裁去長褸前幅的乾濕褸、斗篷帽子上如髮式的柯根紗穗條、採用經過水洗和日曬處理的輕盈仿舊布料，並適度地注入品牌的標誌格紋，感覺不張揚卻隱藏一股典雅的品味。●

文：溫兆明

模特兒：Shauri（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：琦溫絲莉演繹乾濕褸

Burberry的乾濕褸有過百年歷史，以品牌創辦人Thomas Burberry在1879年發明、防水又輕盈的專利Gabardine布料製成，在第一次世界大戰期間廣為通行，自此乾濕褸的功能和剛強形象深入民心。然而穿著乾濕褸不是男士的專美，早在1916年的歷史圖片已顯示女性穿上後的英姿，最近Burberry推出由琦溫絲莉（Kate Winslet）領銜主演的形象大片《It's Always Burberry Weather 愛在倫敦》，更將乾濕褸演繹出一種浪漫氣息，展現都市人優雅的生活風格。●

查詢：Burberry 2868 3511（中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞