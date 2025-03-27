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BRAND FOCUS：John Galliano × Christian Louboutin 紅鞋底遇上分趾鞋

【明報專訊】時尚圈不乏相識於微時、見證彼此成名的老友，John Galliano與Christian Louboutin便是其中一對。兩人相識逾40年，各自建立獨特風格，且成為時裝界的傳奇。如今兩人透過聯乘鞋履，講述一段關於友誼、工藝和創意的故事。

系列的矚目之處，在於John Galliano與Christian Louboutin深厚友誼與各自的獨特風格。兩人同樣於1990年代初在巴黎時尚圈崛起，Galliano以戲劇設計著稱，早於Dior時期已展現才華；Louboutin則擅長大膽風格。即使兩人相識逾40年，但合作始於Maison Margiela 2024 Artisanal高級訂製系列（圖），Louboutin的紅底Tabi鞋首次於Galliano的時裝騷上亮相。當晚Gwendoline Christie與Kylie Jenner等女星腳踏聯乘款亮相，震撼社交網絡，為後續更盛大的聯乘鋪路。

極簡尖頭高跟鞋 分趾設計挑戰傳統

要理解雙方聯乘的精髓，必須先回顧兩個品牌的經典鞋履。Christian Louboutin自1992年推出紅底鞋後聲名大噪，其代表作Pigalle尖頭高跟鞋，以極簡線條襯托100毫米高鞋跟，在視覺上拉長雙腿線條，令每一步更顯性感迷人。至於Maison Margiela最著名的當屬「忍者鞋」 Tabi，鞋款由Martin Margiela於1988年創作，啟發自日本腳踝襪，其分趾設計挑戰傳統美學，成為品牌非主流精神的象徵。

白色皮革高跟鞋 紅色塗漆點綴

縱使兩者風格各異，但合作推出聯乘卻不覺違和。是次聯乘鞋履系列巧妙分成兩部分：Maison Margiela by Christian Louboutin以Louboutin的柔美曲線重塑Tabi，例如將之變成網紗芭蕾平底鞋，再飾以水晶，風格華麗。另一邊廂的Christian Louboutin by Maison Margiela，則以Margiela的顛覆視角重塑Louboutin經典，當中的Martoubi 25尖頭高跟鞋（$10,200），以100毫米高跟配搭白色皮革，鞋跟處點綴紅色塗漆，同時向Margiela的bianchetto刷漆工藝與Louboutin紅底鞋致敬，展現雙方的創意交融。●

查詢：Christian Louboutin 3956 8516（K11 MUSEA店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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