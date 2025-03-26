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FEATURE：發掘後起之秀 培育新一代設計師 改朝換代 倫敦固守新秀時裝之都

【明報專訊】Caroline Rush擔任英國時裝協會首席執行官的最後一季倫敦時裝周，可算是一個時代的總結。在她帶領下的過往15年，面對脫歐、經濟下滑，英國時裝業仍有不少軟實力傳出，出現不少有趣新現象。在新任首席執行官Laura Weir上場前的2025秋冬時裝周，有品牌到其他時裝首都出展，但仍有不少有趣的品牌留守倫敦，固守培育新一代設計師的時裝首都角色。

外來勢力

倫敦作為文化熔爐，成為不少別國品牌初試啼聲之地。時至今日，不少品牌善用倫敦時裝周作為發布之地。當中最具代表的，是由古田泰子創辦的TOGA。雖然先於巴黎和東京展示作品，但自2014年至今均以倫敦為主要發布點。以Formal, Informal, Anti-formal為主題的新季是品牌回勇之作，有不少有趣的服裝線條，如解構傳統正裝設計的的水泡裙，又或是下圖的層疊布料的領口設計，化拘束為趣味。

歐洲設計師留英辦時裝騷

英國脫歐後雖然引發不少歐洲設計師離開英國，但仍有不少歐洲設計師留英辦時裝騷。首次走天橋騷的法國設計師Pauline Dujancourt，是今季筆者最看好的新秀，以Everything is Moving, Nothing Feels Safe…but your presence為主題，用上不少馬海毛、金屬編織和鈎編工藝，帶脆弱而浪費的美感。另一個品牌則是來自德國的LOUTHER，以4 THE FRAME為主題，與波蘭藝術家Helena Minginowicz合作，以模糊身分為靈感，透過解構手法將上班服與街著二合一。當中金屬和皮革的運用純熟，是今季英國時裝新秀平台Fashion East三個品牌中最出色的一個。

新品牌方面，來自格魯吉亞的KEBURIA有趣地用上公仔衫線條為靈感，把軍裝與誇張的比例結合，又或將手套化為服裝細節，具有Moschino的玩味與另類美學。另一個來自摩洛哥的品牌MAISON ARTC的COMING HOME系列，以當地古董布料和服飾為本，同時展出高級訂做級別的手工和異國情調。●

神徒系時裝

英國向來有不少以punk、搖滾等地下文化為本的品牌，而近年更有趣的現象是不少品牌別具宗教意味。除了引入宗教和民族元素，整個品牌的發展也像是一種信仰，支持者就像信眾一樣。這種形式有別與業界的品牌化方向，亦較貼合小眾品牌的小本經營發展方式。

當中最明顯的是原籍土耳其的Dilara Findikoglu，同名品牌以Venus from Chaos為主題，除了以Sandro Botticelli名作The Birth of Venus為靈感外，亦加入不少貝殼、頭髮作素材，延續其將時裝盔甲化的手法，引來不少女性主義的信徒。另一案例則是以Reflections of Desire為主題、希臘設計師Dimitra Petsa創立的DI PETSA。品牌以營造濕水貼身視覺效果的服裝為簽名式，亦以生態女性主義（ecofeminism）和情慾元素為設計靈感。今季除了首次正式推出男裝外，亦將喱士與古希臘雕塑的布料紋理結合。

女性主義 結合儀式感演繹

意大利設計師Elisa Trombatore在2021年推出的品牌Dreaming Eli同樣以女性主義為本，但以採用業界剩餘素材和訂做的方式營運品牌。新季以Between my heart and ribs為題，將不少visceral的元素和偏鋒感覺注入緊身腰封等女性服裝典型設計，以日本紮染為作品注入血紅色，貼合主題。

以上3位女性主義設計師同樣是Central Saint Martins的非本土畢業生。她們的設計偏鋒，展示作品的方式大都具儀式感，突顯信徒意味。如DI PETSA不時有現場音樂和舞蹈演出，突出現場觀賞之「必要」，亦具打卡元素加強網上流傳，讓這些剛冒起的品牌突圍而出。●

另類明星效應

相比巴黎和米蘭的巨星座上客效應，英國的明星模特兒效應更有趣。先談Daniel Lee筆下的來季Burberry，以古老莊園為靈感，以不少建築和室內設計用的面料、地氈和牆紙圖案作為靈感，放於周末旅行袋和品牌簽名式的乾濕褸等戶外著裝之中，帶出貫通室內和戶外的感覺，其中用上浮雕皮革的短身乾濕褸，又或是啡色毛絨羊皮乾濕褸，都是出色的設計。除了明星座上客，品牌找來Magpie Murders女主角Lesley Manville（圖）作客席模特兒，這種較小眾的口味選擇，更貼合業內人士的心意。

龜免賽跑 借喻人生步調

另一個由小眾客席模特兒演繹的品牌是Simone Rocha，找來甘草演員Fiona Shaw（圖）行騷。來季算是品牌豐收的一季，以《龜免賽跑》寓言為靈感，借喻每人也有各自的人生步伐，將兔仔化為巨型頸巾，烏龜變成小手袋，並加入連鎖單車鏈配飾作為「停下來」的比喻，概念完整。●

最佳男裝 騎士車手合一

Daniel Gayle在2021年創立、找來平面設計師James Bosley任藝術總監的英國品牌denzilpatrick，是近來看過最具潛力的品牌。Daniel Gayle本身曾為多個品牌任設計總監，他創立的自家品牌卻脫離之前效力品牌的影子。新一季以Everyday Majestry為題，將騎士與賽車服合一，有不少有趣的細節，如泥水濺起的圖案，以編織取代印花的格仔賽車旗幟處理，靈感來自騎士頭盔的羽毛細節。整體設計雖然有不少街著元素，但效果極具奢華品牌感覺。能在短短數年間達到這種層次，可見品牌發展潛力。●

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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