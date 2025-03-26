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GADGET：舊古銀黑 vs. 透明機身 vs. 極致纖薄 最強顏值手機 有姿勢有實際

【明報專訊】選擇手機人人有不同考量，有人追求極致性能，有人講究性價比，有人則覺得「顏值」最重要。最近小米、OPPO和Nothing同時推出自家的重量級手機，同樣是顏值爆表，包括經典相機風的Xiaomi 15 Ultra、型格半透明Nothing Phone (3a)系列，以及最薄摺機OPPO Find N5。3款手機各具特色，顏值控一定搵到心頭好。

Leica加持 Xiaomi 2億像素遠攝無雙

很多手機品牌都重點發展攝影功能，但論到拍攝的操作感，則首推小米最還原；特別是早幾年開始推出的專業攝影套裝，為手機加入手把、撥輪、實體快門等配件，操作體驗已跟真正相機差別不遠。今代小米續與德國相機名牌Leica合作，全新旗艦手機Xiaomi 15 Ultra也加推銀黑色版本，銀色邊配上黑色機背，完美復刻古董相機的經典元素。機背物料用上航天級玻璃纖維與PU皮革，機體內部則採用自家的Shield Glass 2.0和高強度鋁合金框架，提升抗摔防刮能力。今代專業攝影套裝則換上紅黑色配搭，簡約得來十分搶眼。

說到最核心的相機部分，Xiaomi 15 Ultra主要規格跟上代差不多，同樣是4鏡頭組合。當中最重要升級落在100mm焦距的潛望鏡頭，不但增至2億像素，感光元件亦提升至1/1.4吋；結合In-Sensor Zoom技術，最長可達200mm焦距（約等於8.6倍長焦），可清晰記錄遠景的細節，切合近年追求手機遠攝的趨勢。其餘鏡頭的規格則跟上代差不多，其中1吋感光元件的Leica Summilux主鏡頭，提供14EV高動態範圍，但f/1.63的光圈取消了上代可調校的設計。至於影片攝錄上，主鏡頭和潛望鏡頭均支持錄製120fps的4K影片，並配備光學與電子雙重防震，即使在晃動或低光環境下也能拍攝出穩定的影片。

硬件配置上，Xiaomi 15 Ultra搭載了最新的Snapdragon 8 Elite流動平台，CPU性能比上一代提升45%，GPU性能亦加強44%，記者測試期間，發現新機能夠輕鬆應對高硬件要求的遊戲和多任務處理。在散熱方面，新機採用了自家研發的IceLoop散熱系統，通過創新的翅膀結構設計，降低手機在高負荷運行時的溫度。●

Xiaomi 15 Ultra規格

熒幕：6.73吋

處理器：Snapdragon 8 Elite

內存/儲存空間：16GB/ 512GB、16GB/ 1TB

Sim：雙nanoSim/ 對應eSim

後置鏡頭：5000萬像素主攝23mm f/1.63、70mm f/1.8、超廣角14mm f/2.2；2億像素100mm f/2.6

前置鏡頭：3200萬像素合拍鏡頭 f/2.0

電池容量：5410mAh

其他：超聲波屏幕指紋感應器、8K拍片、90W快充、80W無線快充、IP68

重量：226g（黑、白）、229g（銀黑）

售價：$8999（512GB）、$9999（1TB）

查詢：3077 3620（小米）

Nothing透明手機吸睛 潛望遠攝超水準

新派電子品牌Nothing最近推出全新中階手機系列，包括Phone (3a) 和Phone (3a) Pro。兩者皆延續品牌一貫的簡潔、透明設計風格，新一代手機外觀更成熟，採用了更硬淨的玻璃背板和整潔的內部結構，視覺上更吸睛。耐用度上也有所提升，達到IP64防塵防水等級，手機可浸在25cm深水下20分鐘。

除了賣相，Phone (3a)系列的拍攝功能也大幅加強，其中Phone (3a) Pro配備了旗艦級的潛望鏡長焦鏡頭，這顆鏡頭結合了1/1.95吋Sony感光元件，70mm等效焦距配合f/2.55光圈，提供出色的遠攝效果。系統也搭配光學影像穩定功能，保證Phone (3a) Pro能夠在低光慢快門或長焦距環境下拍攝出高品質的相片。此外，5000萬像素高解像度感光元件支持最高6倍無損數碼變焦，結合AI清晰度增強演算法，從而實現60倍的數碼變焦。更令人驚喜的是，這支遠攝鏡的最近對焦距離僅15cm，增添了微距拍攝的玩法。

Phone (3a) 系列還引入了全新的AI驅動功能——Essential Space，是專為記錄筆記、想法和靈感而設計的功能。用家可以通過機側的專用按鍵，快捷啟動所需功能，例如長按可錄製語音筆記，連按兩下則直接翻看所有已儲存的內容。電量方面，新機配備5000mAh電池，充滿電後可使用兩天；搭配50W快速充電技術，可在20分鐘內為手機充滿50％電量。●

Nothing Phone (3a) / (3a) Pro規格

熒幕：6.77吋

重量：(3a) Pro 211g、(3a) 201g

售價：(3a) Pro $3999（12+256GB）、(3a) $2599（8+128GB）、$2999（12+256GB）

查詢：3183 0168 （Synergy）

OPPO 8.93mm全球最薄摺機

很多品牌都在摺疊手機的賽道上鬥輕薄鬥個你死我活，最新鮮出爐的全球最薄「大摺」得主落在OPPO身上，Find N5摺疊時厚度僅8.93mm，重量亦僅為229克。手機的平直邊框設計提供了穩固握感，機身亦採用航天級纖維背板和7000系列鋁合金框架，強度提升30%，配備超耐用的納米晶玻璃，外屏的抗跌耐力提升了20%。

Find N5配備了與哈蘇（Hasselblad）合作研發的相機系統，3鏡頭配置包括主攝鏡、超廣角、3 倍潛望式長焦鏡頭。其中潛望式遠攝光圈f/2.7鏡頭配備5000萬像素感光元件，支援70mm焦距和光學防震。Find N5還支援哈蘇人像模式和哈蘇大師模式，為攝影愛好者提供了全手動控制和RAW拍攝功能。新機還引入多項AI功能，包括AI搜索、AI筆記助手、AI橡皮擦等。其中「AI橡皮擦」能夠識別並瞬間移除照片中的物體與人物，「AI清晰度增強」則能將低分辨率圖片升級為高清圖像，讓照片編輯變得更輕鬆。受益於新一代矽碳電池技術，其內置的5600mAh電池擁有極長的連續使用時間，睇片連續時間約26小時。而且電池厚度僅2.1mm，令手機保持輕巧。●

OPPO Find N5規格

熒幕：8.12吋（內）、6.62吋（外）

體積：160.87×74.42×8.93mm（摺疊）；160.87×146.58×4.21mm（展開）

重量：229g

售價：$11,999

查詢：3579 8099（HONOR）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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