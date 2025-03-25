婆媽內心小劇場：備戰考小 知識黑洞

有次與一名媽媽閒聊，她提到發現了一些不錯的兒童刊物，內容包含一些新聞時事，這時她讀K2的女兒提起知道香港特首是誰，媽媽眼前一亮，似乎很滿意她的表現，也順勢問我可可的幼稚園有沒有教這些特首之類的常識，我老實回答沒有呀，我還以為幼稚園學生的常識是吃飯前要洗手之類的。

去超市學計數 看新聞講天文地理

以為這名媽媽很誇張，是個別例子嗎？肯定不是少數。不少家長都會爭取生活中每一個機會、每一秒去教授各種各類知識，去超市買東西學計數，看新聞講天文地理，這樣悉心栽培，為考入心儀小學相信是原因之一，尤其小朋友正讀K2的家長，即將迎戰考小。可可已玩完考小遊戲，上年我從媽媽朋友們分享中看過不同面試班的筆記，「常識」方面除了各項公共設施中應守的規則、節日與傳統、生活技能等等等等，當中真的有關於特首，甚至各國總統、主席的內容。

說到備戰考小題目，不少極為艱深刁鑽，有八大行星及其特點；考記憶力、專注力的有多種玩法，包括聆聽故事或看影片，再考問箇中細節，例如文章提到很多小朋友玩音樂，那總共出現幾種樂器呢？注意喔，要自己算一算有幾種，不是問你有什麼樂器，唱歌不算；又例如影片出現了一個男孩在寫日記，有2秒的畫面看到日期，問你4天後是男孩生日，那是星期幾呢？

學無止境 程度愈來愈深

還未講到「基本」學術知識認字及數理，亦是一個無底深潭。單字、詞語當然不夠，學了句子，又說要讀文章，至少要讀一篇三四句？後來又不夠了，變成一版紙，幼兒應讀幼兒圖書，又說讀到章節類書才能穩陣應試；幼稚園剛建立數理概念，數數、規律等，但傳聞一般需要準備20以內加減數，其實已經夠誇張了，不過，總有人又會對你說不夠，至少30以內加減，懂百位、乘除就更好了……無止境的學多一點、學多一點，程度愈來愈深。

到底是以往曾有學校考過相關題目，還是面試班無限擴大貼題範圍，然而面試評分準則又是什麼，其實只能不停揣測吧，無法fact check。縱然對這個沒有遊戲規則的遊戲極不認同，但作為小師奶一名無法做出任何改變，只能吐槽覺得瘋癲，而為了心儀學校，我還是參與了這個遊戲。不過，我亦無法為那些似乎是靠傳聞估計出來的題目，就把我的心肝寶貝推入黑洞，面對海量的考小資訊，不合理的常識與知識我都統統略過，我每天都催眠自己，要揸緊宗旨，緊守底線。

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

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[Happy PaMa 教得樂 第546期]