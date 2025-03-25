家庭有教：兄弟姊妹由水溝油變糖黐豆

若孩子能夠在這些衝突中找到正面的解決方法，他們可能從中學習社交技巧和情緒調節。不過，筆者的研究發現，經常經歷難以解決的手足衝突，不但影響孩子之間的感情，還對他們的社交和學習造成負面影響！

學習正面解決衝突

作為父母，當然樂見孩子「糖黐豆」，但如何避免孩子「水溝油」，更是不少父母的「燃眉之急」﹗所以，香港教育大學兒童與家庭科學中心設計了故事書《暑假遊記 》，幫助家長與孩子一起學習如何正面解決衝突。故事當中更設有3個情境，讓孩子能夠「選擇」，並即時「看到」這些選擇可能帶來的後果：（見附表）

家長在與孩子一起讀這本故事書時，可以邀請孩子猜想不同選擇可能會導致什麼後果。家長亦可以與孩子回想他們曾經遭遇過的相似情境，幫助孩子將故事內容連結到自己的生活當中。家長甚至可以與孩子一起模擬可能會發生的衝突，預先演練一下可以如何運用正面的方法面對。當然，在現實生活中，若孩子使用了圖表中「選項A」的方法來處理衝突，家長亦知道可以如何適時介入，幫助子女改善。例如，家長可以鼓勵孩子聆聽意見、禮貌表達、接納跟從，甚至欣賞對方，讓這些手足衝突成為成長的契機，成為兄弟姊妹相親相愛的原因！

下載故事書：bit.ly/4kyzDyI

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第546期]