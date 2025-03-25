故事拼盤：「包尾」都快樂

出賽如像去旅行

早兩星期，我任職的小學參加了一場草地曲棍球比賽。該比賽的規模類似香港學界的地區友誼賽，以同區學校參賽隊伍互相較量，切磋球技。這次賽事便吸引了小鎮內8間小學參與。

我不是體育教師，對於曲棍球亦是門外漢，僅是比賽當天臨時被派作「隨團保母」，負責看顧學生。早上點過名後，小球員換過隊衣，帶備個人物品，便大伙兒乘校巴到球場去。十來分鐘的車程，沒人把「比賽」一詞掛在嘴邊，師生們輕輕鬆鬆，全程有說有笑，好比小學生參加學校大旅行。

魔鬼教練在哪兒？

我校派出16名小五生代表學校出賽，隊員有男有女。甫到比賽現場，已見其他參賽隊伍在草地上熱身及練習，孩子握着長及半身的球棍在草地上追跑，活力十足，甚是可愛。

我校隊伍進場後，體育教師隨即給隊員簡介賽事安排，我則在旁暗忖，她會否也像電影橋段裏的「魔鬼教練」一樣，在賽前肉緊地給球員提點一番。誰知眼前的畫面跟電影裏的完全是兩碼子的事，什麼比賽攻略教師隻字沒提，最後掛以微笑給隊員們送上一句「enjoy today」來一壯士氣。賽前師生絲毫沒緊張，想必他們備戰十足，成竹在胸了。

裁判哨子一吹，比賽正式開始。8支參賽隊伍同步對賽，每隊7人，採男女混合制，每場比賽時間為15分鐘。我校隊伍首場的對手，是整體身量比他們高大一截的隊伍。外形比下去，那就比實力吧！可是由開場到結束，我校隊伍完全是散沙一盤，進守沒章，見球就搶，沒協作、沒默契，結果……首場捧蛋離場。我不禁偷問其中的隊員，賽前花了多少時間來備戰？她答道：「只是在體育課玩過兩次。」吓，兩次？怪不得已。

甩開框架 盡情探索

一落場便滑鐵盧，我猜想孩子會泄氣。誰想到中場休息時，他們很快便收拾心情，搶快給身體補給，體育教師亦沒因賽果而不悅，依然一副「no big deal」的從容。

休息5分鐘後，第二場又來了。有了「捧蛋」經驗後，球員們進步起來。在沒有「軍師」從旁指點下，反而激發出他們協作的機動性來，譬如身形較高的去當守門員，擅跑的專責進攻，球感較佳的主力傳球。儘管組織力仍遜，球技欠奉，但球員間多了信任和投入，士氣愈戰愈強。

結果，第二場以2分取勝；又結果，接下來的5場賽事，有贏也有輸；到最後，勝負按總得分計，8支參賽隊伍裏，我校得第八。

「包尾」了，失望嗎？他們沒有啊，宣布賽果的一刻還會給自己鼓掌，教師亦示以讚好手勢，甚至離場時有女同學喜孜孜的問教師：「下個月可以再來嗎？」

若用香港家長的視角來看，那體育教師稱得上「hea教」；但hea也有hea的好，孩子可以甩開大人的既定框架，盡情探索和發揮自己。難怪我校的球員「包尾」都快樂！

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第546期]